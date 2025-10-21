三商美邦人壽捐血活動開跑 健檢型外溢保單、捐血檢測達標享保費折扣

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

三商美邦人壽「三商有愛 熱血常在」冬季捐血活動11月3日起正式開跑，該活動與台灣血液基金會的宜蘭及花蓮捐血站合作，為兩地的血液需求提供支持。為表達對每位捐血者的感謝，公司特別準備「手提摺疊儲物籃」作為禮品，凡於11月3日至11月21日間，至指定捐血站捐出一袋血的民眾，皆可獲得。三商美邦人壽邀請民眾與家人和朋友們一同伸出援手，用熱血溫暖整個冬季，不畏寒冷。

三商美邦人壽長期致力於推動公益活動，不遺餘力，持續舉辦捐血活動，號召同仁、保戶及社會大眾挽袖捐血，發揮互助關懷精神，為有需要的人提供即時幫助。此外，為進一步實踐企業社會責任，三商美邦人壽將捐款10萬元予罕見疾病基金會，支持「罕病兒童醫療照護計畫」，協助罹患罕見疾病兒童及其家庭減輕生活與醫療負擔。

期望透過實質的資源挹注，陪伴病童勇敢面對病程，提升生活品質。三商美邦人壽亦期盼藉由這份心意，喚起社會大眾對罕病病友的關注與支持，讓愛的力量不斷延續，為弱勢族群帶來更多希望與溫暖。

今年度，三商美邦人壽暖心推出「三商美邦人壽溢多利美元利率變動型增額終身壽險」，設計為含有捐血之健檢型外溢保單，鼓勵民眾保持健檢習慣外並以實際行動參與公益捐血，將捐血助人轉化為保障利益。

凡參與捐血之保戶，每年經醫療檢測指定的肝功能指標（「天門冬胺酸轉胺酶(GOT/AST/SGOT)」或「丙胺酸轉胺酶GPT/ALT/SGPT)」），只要符合保單條款約定標準，並於指定期間內將報告送達三商美邦人壽可享次一年度健康管理保費折扣，讓每一次善舉不僅溫暖病友，更成為守護自身健康的助力，實踐「助人又利己；保障加值」的保險核心價值。

三商美邦人壽致力於打造具有溫度與效益的保障產品，未來將持續推動更多與健康、公益結合的創新保單方案，攜手保戶共創更具永續力的幸福社會。

