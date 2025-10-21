金融友善領航 凱基證再獲金管會公平待客評核前25％佳績

凱基證券致力落實「以客戶為中心」的核心價值，於金融友善服務領域持續領航，今年再度榮獲金管會「公平待客原則評核」大型綜合券商前25％頂尖佳績，彰顯凱基證券自上而下推動公平待客，於金融消費者權益保護、數位友善服務及企業誠信經營等面向的卓越成果，深獲主管機關肯定。

凱基證券為客戶打造安全、友善且創新的金融服務生態圈，透過前瞻性的策略與實際行動，推出多項業界領先的服務措施，例如於「金融友善服務」方面，繼2023年成為首家獲「無障礙環境場域認證」的券商後，隔年則以新豐分公司為示範點再度取得第二家認證，落實關心弱勢族群、打造無差別金融服務體驗的決心；提升「業務人員專業性」方面，凱基證券持有領先同業數量的「退休理財規劃顧問」證照，展現對高齡客戶於退休理財領域的專業與重視，提供值得信賴的退休規劃服務。

積極推動「善用新興科技減少數位落差」方面，凱基證券更展現領先同業的成果，不僅為首家通過台北市視障者家長協會「APP無障礙認證」的券商外，更以前瞻性視野推出業界首創的「AI助理」與「個人化智能推播」兩項數位創新服務，用最貼心的擬人化及客製化數位技術，打造有溫度的數位功能，協助投資人更快速、便利、準確研判個股行情，貼近投資人切身需求。

此外，為守護投資人資產安全與強化全體同仁防詐意識，凱基證券透過成立內部防詐專責單位，積極推動多項防詐措施，除建立跨部門通報機制與完善事件處理流程外，更導入國際級RSA外部偽冒偵測服務，全天候阻斷釣魚網站，並建立社群輿情監控，即時預警高風險偽冒資訊，以及攜手警政署刑事局簽署「防詐MOU」深化合作，共築金融防護網，更榮獲證交所首屆「反詐騙傑出獎」肯定，展現防詐執行力及應變力。

凱基證券將持續秉持「公平同理、待客如己」的理念，打造全體人員公平待客的企業文化，強化科技金融的創新與應用，為多元族群客戶打造無障礙金融環境，全方位提供溫暖專業的金融服務，實現誠信經營之永續價值。