國泰金評估發行穩定幣 李長庚：要有流通性

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金總經理李長庚表示，國泰世華銀的確有評估發行穩定幣，但要有流通性。圖/本報資料照片
國泰金控總經理李長庚今日參加台灣周活動「亞洲創新籌資平台」論壇會後受訪，他首度指出，國泰世華銀行的確在評估作為穩定幣的發行者，但他也強調，銀行業者之間發行的穩定幣一定要能互通，否則意義不大。

虛擬資產法本會期送到立法院，穩定幣的發行受到國內金融圈高度矚目。金管會主委彭金隆也在日前明確指出，希望穩定幣在台灣上路之初，能由銀行來作為發行者，另據了解，中央銀行在與金管會協商的過程中，更是主張發行者初始只能由銀行來擔綱，這使得國內銀行業者的發行意向，受外界矚目。

李長庚指出，穩定幣或是RWA（將現實世界資產透過區塊鏈轉換成虛擬代幣）都是未來的趨勢，台灣怎麼走，要看之後法律怎麼發展。國泰世華銀行對此有評估作為發行者，他認為大部分的銀行都會評估。

李長庚指出，任何金融資產的流動性都是重要的關鍵，倘若自己發行，流動性很小，若不能和其他的穩定幣連通，則意義不大；李長庚的想法類似於銀行之間應要以國家隊或聯盟的概念在穩定幣發行上合作，他也進一步說明，倘若要發，就要創造出組合連動性：「要的話就要彼此之間能聯通」否則發行之後缺乏流通性，彼此不能連通、共通，如此一來即使發行穩定幣，但流動性不大也沒有用。

