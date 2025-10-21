房貸救星！保險公司利率比銀行低、申貸案件暴增九成

台灣房屋統計聯徵中心資料指出，央行第七波信用管制後，不少消費者向銀行申辦房貸碰釘子，保險公司則趁勢搶攻房貸大餅。

值得注意的是，觀察新申貸案件的平均房貸利率，過去保險公司利率多半高於銀行，然而近一年來保險公司在利率競爭上，反而愈來愈有優勢，以今年6月來說，保險公司新申貸案件，平均房貸利率不到2.4%，略低於銀行2.417%。

根據統計，今年上半年各類金融機構新申貸人數，共有11.8萬人新申貸，比去年同期縮減5.4萬人。五項金融機構類別中，銀行新申貸人數縮水最多，今年上半年不到10萬人，比去年同期減少了約5.3萬人，減幅達35.1%。

保險公司則異軍突起，2025上半年新增申貸人數達3813人，年增86%，將近9成，是業績成長最亮眼的金融機構。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，銀行新申貸人數減少，除了整體買氣較去年萎縮外，央行不動產放款總量管制、提升存款準備率、財金部會金檢、銀行法72-2條等約束，都讓銀行對房貸業務的承作更加保守。

而隨著銀行申貸難度提高，亟需資金活水的消費者，也轉向其他金融機構辦理房貸，根據聯徵中心的數據，從限貸令開始的去年9月至今年6月為止，保險公司新申貸人數總計達6304人。

張旭嵐指出，由於保險業非受銀行法規範，且保險業的不動產放款上限為35%，比銀行的30%更高，過去也較少發展不動產放貸業務，因此可貸水位較充沛，去年起部分原本退出房貸市場的保險公司，以救世之姿重回房貸市場，服務客戶之餘，也有助拓展保險客源。

根據金管會8月底的盤點說明，到明年底前，保險業還有3300億元的房貸承作空間，也讓保險業的房貸業務，在打炒房的大環境下仍逆勢顯著成長。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，銀行因打炒房政策保守放貸，紛紛拉高利率「以價制量」，反倒是保險公司的放款限制較銀行寬鬆，更具低利搶市的空間。

加上保險公司的房貸往來對象，以互動密切的自家優質保戶為大宗，因此給予的利率條件也相對實惠，今年6月的平均利率僅高於郵政儲金，優於銀行、信用合作社及農漁會等金融機構。