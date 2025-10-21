聯準會降息再度掀啟資金浪潮！債券重回投資焦點 主動式ETF超展開

從2024年開始，「降息」就是金融市場最熱的話題之一。對房貸族來說，它代表每個月帳單可能少幾千甚至上萬塊；對投資小白來說，它則意味著資金成本下降、投資環境即將改變。

就在2025年9月18日，美國聯準會（Fed）終於拍板，基準利率下調一碼（0.25%）。這是今年首次降息，也正式宣告全球資金進入新一輪寬鬆循環。

這不只是房貸族的減壓時刻，更是投資新手的關鍵提醒，利率走勢會直接牽動市場方向，誰能及早調整資產配置，就能搶先卡位下一波財富機會。

降息不只是「省錢」更是「賺錢」的信號燈

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2024/10/3～2025/10/2）「降息」相關討論，聚焦於「美聯儲、聯準會、債券、美債、殖利率」等熱門字詞，網友表示「我的美債！終於」；也有網友認為「降好慢」、「美國降息3次可能都沒辦法彌補匯率的虧損」、「聯準會利率影響的是短天期美債」。

當「降息」成為金融圈最熱的關鍵字時，「債券投資」的討論度也同步升溫 ；因為當央行啟動降息循環時，市場普遍預期利率會隨之下滑 。對許多投資人來說，債券早已不再只是單純的避險工具，而是能在充滿不確定性的市場環境中，提供相對穩定現金流與收益的核心配置 。

投資級債受矚目 高評級成安全防線

儘管市場早已預期降息，但眼前的高殖利率水位，反而成為投資人布局的甜蜜期。換句話說，在價格還沒全面反彈前，正是透過債券鎖定收益的好時機。

由於降息往往反映經濟成長趨緩、前景不確定，此時選擇信用評級較高的債券，能為投資組合增添一層防護，降低潛在波動風險。以歷史數據來看，從1981年到2024年的美國企業平均違約率來看，投資等級債券（如BBB級）的違約率最高僅0.2%，明顯低於非投資等級債券（如BB級的0.5%和B級的5.2%） ，讓投資級債券成為降息環境中鎖定收益的重要標的 。

匯率波動成隱形變數 避險策略成關鍵

接著透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查近三個月（2025/7/3～2025/10/2）「債券投資」相關討論，投資人關注的焦點不只是「公債、國債、風險、分散」；「ETF」與「配息」等更貼近實際操作、能直接影響投資收益的面向，正逐漸成為市場討論的熱點，網友覺得「債券直債應該是最好抱的了，時間到就無腦領錢」、「常聽大家說投資要股債平衡，可以平衡風險與收益也能抵禦市場波動」、「若以持有到期來看，公司債其實比美國公債好，盡量避免買非投等債就好」。

隨著降息循環正式展開，「債券投資」再度成為市場焦點，許多投資人開始尋找能兼顧收益與風險控管的工具。

然而，投資債券不只要看利率，還得關注「匯率變化」。以美債為例，當美元走強或走弱，都可能直接影響以台幣計價的最終報酬；若沒有妥善避險，即使債券價格上漲，也可能被匯損吃掉成果。

這也是為什麼近來投資人開始關注「主動式債券ETF」； 主動策略不僅能因應市場變化調整債券年期、信用配置，更能透過利率與匯率雙重避險，在降息循環中穩定總報酬。

別錯過降息紅利！主動選債掀起投資新風潮

在匯率震盪、通膨與地緣風險並存的時代，被動持有單一債券恐怕難以兼顧報酬與安全。順勢而起的富邦優選收益傘型基金，正是抓住債市甜蜜點的代表。它以主動選債為核心，兼顧投資級債的穩健與多元配置的彈性，為投資人打造更靈活的收益解方。

富邦優選收益傘型基金旗下設有兩種不同子基金策略，以滿足投資人對收益與風險的多元需求：

富邦00982D (主動富邦動態入息)：穩健與資本利得兼顧

策略特色： 100%投資於信用評級BBB-以上的投資等級債 。

管理方式： 它專注於信用品質穩健的公司債 ，並透過主動式的「動態調控策略」進行利率及匯率避險 ，靈活調整債券的存續期間以應對美債市場多空變化 。

配置概況： 國家分布以北美為主，產業則多元分散，包含能源、科技、金融等。

富邦00983D (主動富邦複合收益)：提升收益機會

策略特色： 以投資等級債為主 ，但可彈性配置不超過20%的非投資等級債 （高收益債） 。

管理方式： 採用「複合券種策略」 ，在保持一定穩健基礎的同時，適度納入信用評級較低但利息較高的債券 ，以提升整體投資組合的平均票息率 。

配置概況： 投資國家以美國為主，產業涵蓋通訊、非核心消費等 。

隨著市場資金流向出現轉變，投資焦點也正悄悄從「追逐高報酬」轉向「重視穩定收益」。在這波降息循環中，債券的資產配置角色再度被凸顯，成為投資人布局資金時的重要選項。誰能掌握市場節奏、提早卡位者，有望在下一階段的資金重分配中搶得先機。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年10月3日至2025年10月2日、2024年7月3日至2025年10月2日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『降息』、『債券投資』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

