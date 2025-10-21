擔任永續健康領航者 南山人壽致力打造永續供應鏈、共築綠色未來

在全球面臨氣候變遷與永續發展的挑戰下，南山人壽積極推動永續採購與綠色營運，自2023年導入「ISO 20400永續採購指南」，透過教育訓練及制定各項永續採購政策，持續具體落實永續供應鏈管理，並邀請供應商簽署「永續承諾書」，2025年合作廠商簽署家數達508家，占2025年度南山人壽交易供應商的83%。

在今年，南山人壽更設立「南山永續供應商獎」，希望發揮揪團（MGM，Member Get Member之縮寫）力量，攜手供應商夥伴一同推動永續健康，建立更健康的地球。

近年來，全球面臨日益嚴峻的極端氣候挑戰與複雜多變的地緣政治局勢，穩定且永續的社會發展已成為全球關注的核心議題。作為臺灣最大的獨立保險公司，南山人壽秉持保險業風險分擔與安全保障的精神，關注氣候變遷對大眾健康日益嚴峻的影響，響應政府所成立的「國家氣候變遷對策委員會」及「健康臺灣推動委員會」，依據自身產業特性與發展優勢，構建「永續健康」策略藍圖，呼籲各界從個人、生活、社會、企業、環境五大面向推動永續健康行動，厚實臺灣的健康資本。

除了自身積極落實各項永續作為，為發揮「揪團」合作力量，南山人壽善盡永續供應鏈管理，除了從2023年導入「ISO 20400永續採購指南」，邀請供應商簽署「永續承諾書」之外，為了持續精進永續供應鏈管理，2025年南山人壽以「永續供應鏈」為目標，對供應商展開永續盡職調查，用以了解關鍵供應商在ESG議題的執行現況，並期望藉此引導供應商持續精進ESG作為，實踐永續營運的策略。

在今年度的永續供應商大會，南山人壽更首次設置「南山永續供應商獎」，由南山人壽總經理范文偉親自頒發此獎項給荷蘭商臺灣戴爾股份有限公司臺灣分公司、精誠資訊股份有限公司，表彰上述兩家優秀的供應商夥伴在產品設計與製造的永續創新、綠色能源標章產品引進及使用的努力，也期盼藉由獎項的設立，鼓勵更多供應商夥伴加入ESG的行列，攜手打造更具韌性的綠色未來。

南山人壽持續鼓勵供應商導入各項商品、設備的綠色認證，包括「能源之星」、「環保標章」、「FSC」等，在採購流程中，亦優先選擇符合永續節能與環保的產品與節能的設備，善盡永續供應鏈管理。展望未來，南山人壽將持續以「永續健康領航者」為目標，結合廣大的供應商夥伴力量，攜手各界邁向共榮的永續健康新世代。