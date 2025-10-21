車禍事故上升 專家提醒車主應妥善投保車體險減輕負擔

根據交通部道安會最新統計，2025年上半年全台共發生約19.7萬件交通事故，較去年同期增加2.6%。分析指出，交通流量恢復正常與駕駛分心情況增多，使車禍數持續攀升。專家提醒，事故發生後若未投保車體險，車主須自行負擔動輒數萬元的維修費，風險不可忽視。

為提升車主對車體險保障的重視，新安東京海上產險於10月1日至12月31日舉辦「網路投保好禮3+1」活動。民眾只要在活動期間透過其網路投保平台投保任一車體險，並完成特定任務條件，便可參與每周一次的抽獎活動，共計12周，最高可獲得12次中獎機會。活動獎項包括iPhone 17 Pro 256G等多項商品。

活動規則簡化為三項任務：登入會員、選擇電子保單、綁定LINE專屬服務。完成任兩項即可取得抽獎資格；若完成綁定LINE服務，還可額外獲得5點LINE Points點數。該LINE服務整合車險理賠通報、電子強制險證下載、保單查詢及道路救援等功能，讓車主可即時掌握保險資訊並享受更便利的服務。

保險業者指出，隨著車齡增加與交通風險提高，投保車體險的重要性愈發顯著。以一名車主為例，若發生車對車碰撞導致車輛受損，投保甲式、乙式或丙式車體險皆可依照保障範圍理賠，減輕高額維修負擔。

業界建議，民眾應依車輛價值與使用情況選擇合適的車體險方案，避免事故發生時陷入自負損失的困境。同時，利用線上平台投保與數位服務工具，可讓保障與便利兼具，更有效提升用路安全意識與保障完整性。