11月8日親子理財同樂會 兒童新樂園免費暢玩

為推廣正確的金錢與理財觀念，基富通證券、臺灣集中保管結算所、元大投信與安聯投信將於11月8日晚上，包場台北市立兒童新樂園，並邀請全台灣的爸爸媽媽、長輩與孩子一起大手牽小手，免費暢玩各項主題設施與闖關遊戲，並且透過情境式引導，建立良好的價值觀。

臺灣集保結算所暨基富通董事長林丙輝表示，良好的價值觀與對金錢的使用觀念，需要從小開始培養，也受到越來越多爸媽的認同，但是往往不知道該從何做起，因此由基富通、集保結算所與各大資產管理業者帶頭舉辦「好好長大」主題日活動，藉由寓教於樂的方式，讓爸媽、小孩潛移默化從中受惠。

林丙輝說，基富通長期推動「普惠金融」發展，提供多元、友善、便利與低廉成本的基金交易服務，平台上架基金檔數將近5,000檔，選擇最多，同時還規劃「好好退休準備平台」、「TISA好享投」等專區，由專家篩選、買賣0手續費、低經理費率的基金，協助民眾長期紀律理財，或退休準備需求。

尤其2025年7月響應金管會政策，推出「TISA好享投」專案，每個月只要1,000元起即可開始投資，資金門檻大幅降低，更加適合本金不多的孩子，成為許多爸媽存教育基金的神隊友。

根據基富通統計，目前平台上有超過三成的爸爸媽媽，除了個人理財之外，也為子女開戶，將他們的紅包、獎學金分批定期定額投資，儲備未來的高等教育基金或成長基金，放大紅包的效益，減輕爸媽未來的負擔，也與孩子共同分享理財心得，從中建立對金錢的價值觀與使用觀念。

基富通證券表示，為了將親子理財的好處推廣給更多的爸媽，今年的「好好長大」兒童樂園主題日活動，將透過有趣、好玩的情境式闖關遊戲，傳遞理財知識，同時還可以免費暢玩各項主題設施，並與基富通萌寵－小雞、泡泡哥哥、氣球姊姊、魔術先生一起互動拿好禮，歡迎有興趣的大朋友、小朋友上基富通官網報名。