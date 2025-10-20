壽險匯率風險會計改革 誰能撐住真實財報？

壽險業為了避「匯率風險」十年砸兩兆元，卻依然無法化解匯率風險，業界提出四大匯率評價改革，各有優缺點，其中以AC債券投資部位採攤銷評價、及currency overlay（俗稱「匯率覆蓋法」）分踞山頭。

AC債券攤銷法，每月匯率評價金額大減，幾乎是AC債券不評價了，也可大降避險比率，讓業者免砸大錢做匯率避險。

最大問題是，只解決了資產面的匯率評價問題，沒有考慮負債面。例如持有10年期120億元外幣債券，當台幣貶10%，當月認列0.1億元匯兌利益（剩餘11.9億元僅於附註揭露），但假設還有40億元避險衍生性商品部位，卻會出現4億元損失，立即入損益表。

那麼，不要做避險就不會有衍生性商品了？但就實務來看，業界目前做CS是無法到期立刻解約，換言之，在CS無法全數解約前，這塊衍商評價依舊影響著損益表，更遑論還有外幣保單與次債的匯率評價問題。

其次，AC債券攤銷法也恐會鼓勵業者在2026年接軌後，重分類後，又繼續把債券放AC部位，不利資產負債匹配管理。

currency overlay是將外幣資產扣除外幣負債及避險部位的兌換損益，再考慮外價金沖抵後的「淨匯損」全數轉入OCI項下，不影響損益，投資人可在OCI項下，看到匯損的影響數，不是全部「蓋牌」，外界接受度較高。

但currency overlay也非萬靈丹。它會讓淨值波動放大，對外價金水位低、淨值薄弱的壽險公司衝擊更大；只是相較於扭曲損益或掛假帳，至少它誠實地揭示風險。

會計圈普遍認為，真正的改革不在於找出一個「不痛不癢」的新算法，而是回到會計的初心：讓報表說實話。

當制度被要求「穩定財報」時，也該警覺——會計的價值，不是粉飾波動，而是讓市場看見真實。