獨家／壽險匯率會計新制 四大抗匯損提案全都露

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險財報的匯率評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，金管會請壽險公會提出匯率風險會計改革方案，要讓財報更貼近實質經營成果。據了解，初步有四大提案，最快10月底公會將把相關提案送交金管會。

這四項建議案，一是AC債券投資部位採攤銷評價，二是採十年匯率均價，三是遞延資產，四是currency overlay（俗稱「匯率覆蓋法」）。

第一項是AC債券採攤銷的匯率評價法。是指依照債券到期日、做每月的匯率評價，例如一張十年期美國公司債，第二年到期日只剩9年，若當月匯率變動1元，當月匯率評價是0.11元（1/9=0.11），每月影響損益的匯率評價極低。

AC債券攤銷法，最大缺點是：只解決了資產面的匯率評價問題，卻未考慮負債端（如外幣保單或次債）和避險衍生性商品評價的問題。

第二項是採十年匯率均價做評價。例如過去十年匯率均價是30元，因匯率具有迴歸性，因此，將依此匯價去評壽險業資產、負債和衍生性商品，若有處份時，再以現時匯價、反映在損益表上。

十年匯率均價的問題是，為何是十年均價，不是15年？論述需要服眾；其次，一旦轉列，例如匯價採用30元，若業者財報匯價是30.7元，就需立即認列0.7元損失，這部分能否承受。

第三項是遞延損失資產。這種方式是當業者外匯價格準備金為零時，當有匯損時，允許壽險業可在資產面「掛帳」，但最大問題是這如同創造一個假資產，最難被會計界接受。

第四項是currency overlay。這項是指在其他綜合損益（OCI）項下新增一個項目稱「匯損淨額」，這扣除外價金後的匯損，將全部反映在OCI中，僅影響淨值、但不影響損益。

這項最大影響是淨值容易受匯損影響，也會反映在「其他權益」負數，也可能影響配息，對淨值不夠厚實、外價金水位低者衝擊較大。

這四項匯率風險的會計改革，各有優缺點也各有業者擁護，因每家壽險業規模大小不一，也牽涉到外價金水位高低、淨值厚薄的問題，每家業者態度不一。

一家壽險業者說，公會建議案都還需與金管會、保發中心和四大會計師討論。壽險圈認為，年底方案出爐不容易。

匯率 壽險業 匯價

