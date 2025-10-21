快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

熱錢湧 台幣終止連二貶

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美中緊張情勢緩和，激勵台股昨（20）日氣勢如虹，隨外資大舉匯入，推升新台幣對美元匯價由貶轉升，昨日盤中一度升破30.6元，終場小升3.6分，收30.65元，終止連二黑，總成交量13.505億美元。

新台幣昨天收盤匯價是10月10日以來、逾一周來高點。匯銀估外資昨天匯入約6億美元。

匯銀人士分析，受台股登高與外資早盤拋匯資金匯入帶動，新台幣昨天盤中一度升破30.6元、最高觸及30.583元，惟午後外資轉為雙向操作，匯價升幅略有收斂，終場小升作收，目前匯價在30.6元附近形成短線壓力。

根據證交所統計，昨日外資買超台股142.2億元，顯示外資信心回溫，台股昨日再由台積電領軍續創高點。本月剩下八個交易日，外資是否延續買超態勢，仍待觀察。

國際市場方面，美國政府停擺僵局延續，部分重要經濟數據（如CPI）延後至10月24日公布，造成市場資訊透明度下降，增加投資人不確定性。美元指數在財政僵局與市場降息預期交錯影響下，呈現小區間震盪整理，昨日下午盤在98.6附近。

匯銀人士表示，目前市場焦點仍集中在美聯準會未來政策路徑與美國政府停擺進展。新台幣後市走向，仍將取決於外資動向與國際政治經濟情勢發展。

外資 新台幣 台股

延伸閱讀

外資短短一周提款台股近千億、逼近全年賣超金額 美中變數下反手調節

三大法人回補172億元！7檔百億大咖齊飆 台股盤中、收盤雙創新高

11月台股期指漲455點

台積電收1,480元 台股勁揚386點收27,688點 盤中、收盤同創新高

相關新聞

匯率評價失真 壽險提解方…四大提案月底送交金管會

壽險財報的匯率評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，金管會請壽險公會提出匯率風險會計改革方案，要讓財報更貼近實質經營成...

央行持續以小量方式購入黃金 估金價上6,000美元

財政委員會立法委員昨（20）日赴央行文園金庫視察，參與立委轉述指出，目前我國黃金儲備約424公噸，央行持續以小量方式購入...

衝刺亞資中心政策…亞洲創新籌資平台啟動 祭出股債雙軸策略

衝刺亞洲資產管理中心政策目標，金管會再出新招。金管會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心昨（20）日共同宣布啟動「亞洲創新...

亞洲創新籌資平台 三特色磁吸全球新創

金管會昨（20）日宣布啟動「亞洲創新籌資平台」，以「股債雙軸」、「雙強合作」、「群山加持」三大特色為核心，打造具國際競爭...

熱錢湧 台幣終止連二貶

美中緊張情勢緩和，激勵台股昨（20）日氣勢如虹，隨外資大舉匯入，推升新台幣對美元匯價由貶轉升，昨日盤中一度升破30.6元...

名家觀點／穩定幣終將顛覆傳統金融

穩定幣是近來熱門的話題，不少單位，也許有不同的目的，紛紛表態有意舉辦研討會。本基金會雖倡議已久，但決定讓子彈先飛一陣，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。