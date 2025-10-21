熱錢湧 台幣終止連二貶

美中緊張情勢緩和，激勵台股昨（20）日氣勢如虹，隨外資大舉匯入，推升新台幣對美元匯價由貶轉升，昨日盤中一度升破30.6元，終場小升3.6分，收30.65元，終止連二黑，總成交量13.505億美元。

新台幣昨天收盤匯價是10月10日以來、逾一周來高點。匯銀估外資昨天匯入約6億美元。

匯銀人士分析，受台股登高與外資早盤拋匯資金匯入帶動，新台幣昨天盤中一度升破30.6元、最高觸及30.583元，惟午後外資轉為雙向操作，匯價升幅略有收斂，終場小升作收，目前匯價在30.6元附近形成短線壓力。

根據證交所統計，昨日外資買超台股142.2億元，顯示外資信心回溫，台股昨日再由台積電領軍續創高點。本月剩下八個交易日，外資是否延續買超態勢，仍待觀察。

國際市場方面，美國政府停擺僵局延續，部分重要經濟數據（如CPI）延後至10月24日公布，造成市場資訊透明度下降，增加投資人不確定性。美元指數在財政僵局與市場降息預期交錯影響下，呈現小區間震盪整理，昨日下午盤在98.6附近。

匯銀人士表示，目前市場焦點仍集中在美聯準會未來政策路徑與美國政府停擺進展。新台幣後市走向，仍將取決於外資動向與國際政治經濟情勢發展。