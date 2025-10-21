快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

亞洲創新籌資平台 三特色磁吸全球新創

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（20）日宣布啟動「亞洲創新籌資平台」，以「股債雙軸」、「雙強合作」、「群山加持」三大特色為核心，打造具國際競爭力的資本市場

金管會主委彭金隆指出，這不僅是推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的重要里程碑，更展現我國邁向「亞洲那斯達克」的決心。

彭金隆表示，金融中心的形成，須具備人、錢、機構、產品與政策五大要素，此次政策即聚焦在壯大台灣資本市場、完善籌資生態鏈。他指出，行政院在7月已定調要打造類那斯達克的籌資平台，並於經發會獲得一致支持，顯示推動時機成熟。

他進一步說明，「亞洲創新籌資平台」結合證交所與櫃買中心兩大單位，有三大特色，一、採「股債雙軸」設計，除股票籌資外，也納入債券工具，讓企業能以多元管道獲取發展資金，這在亞洲市場相當罕見。

二是「雙強合作」。金管會在政策上全力支持，證交所與櫃買中心並肩推動，形成制度與市場並進的強勢聯盟，加速平台建構與國際對接。

三是「群山加持」，這是發展本平台最重要的利基。台灣擁有許多市值高、世界領導級的企業。這些企業具備全球投資網絡，也開始在耕耘新創技術和團隊。

這種由產業龍頭反哺新創的結構，是其他市場難以複製的優勢。

彭金隆強調，結合股債雙軸、雙強合作與群山加持，將使台灣在亞洲資本市場中脫穎而出。平台啟動不僅是政策宣示，更是對國際市場的邀請，歡迎全球新創企業來台掛牌、融資與成長。

金管會將持續完善制度設計與跨部會協調，讓此平台成為「亞洲資產管理中心」重要引擎，為台灣資本市場開創新一波國際化契機。

平台 金管會 資本市場

延伸閱讀

櫃買中心推動亞洲創新籌資平臺計畫 助力臺灣邁向亞洲資產管理中心

貝萊德首檔ETF正式掛牌證交所 台灣成為亞太新重點市場

打造亞資中心！金管會祭「大贏小輸」組合拳 五戰略、三層級推動

朝野立委關注金管會對輝達案態度 彭金隆：不介入民間契約爭議

相關新聞

匯率評價失真 壽險提解方…四大提案月底送交金管會

壽險財報的匯率評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，金管會請壽險公會提出匯率風險會計改革方案，要讓財報更貼近實質經營成...

央行持續以小量方式購入黃金 估金價上6,000美元

財政委員會立法委員昨（20）日赴央行文園金庫視察，參與立委轉述指出，目前我國黃金儲備約424公噸，央行持續以小量方式購入...

衝刺亞資中心政策…亞洲創新籌資平台啟動 祭出股債雙軸策略

衝刺亞洲資產管理中心政策目標，金管會再出新招。金管會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心昨（20）日共同宣布啟動「亞洲創新...

亞洲創新籌資平台 三特色磁吸全球新創

金管會昨（20）日宣布啟動「亞洲創新籌資平台」，以「股債雙軸」、「雙強合作」、「群山加持」三大特色為核心，打造具國際競爭...

熱錢湧 台幣終止連二貶

美中緊張情勢緩和，激勵台股昨（20）日氣勢如虹，隨外資大舉匯入，推升新台幣對美元匯價由貶轉升，昨日盤中一度升破30.6元...

名家觀點／穩定幣終將顛覆傳統金融

穩定幣是近來熱門的話題，不少單位，也許有不同的目的，紛紛表態有意舉辦研討會。本基金會雖倡議已久，但決定讓子彈先飛一陣，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。