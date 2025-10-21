央行持續以小量方式購入黃金 估金價上6,000美元

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
財政委員會立法委員20日赴央行文園金庫視察。圖為文園外觀。圖／聯合報系資料照

財政委員會立法委員昨（20）日赴央行文園金庫視察，參與立委轉述指出，目前我國黃金儲備約424公噸，央行持續以小量方式購入黃金，並預期在新興國家與民間需求強勁支撐下，未來金價仍有上漲潛力，內部評估最高可能上看每英兩5,000美元至6,000美元。

昨天財委會立委一行，由央行副總裁嚴宗大接待，發行局長鄧延達進行簡報。

立委表示，文園金庫地理位置特殊，建於隧道型山洞內，環境常年恆溫，無需空調維持溫濕度，且位於非斷層帶區域，安全穩定。該金庫設有單一出入口，並由約一個憲兵連規模的兵力駐守維安，防護層級嚴密，出入流程設有多重關卡，嚴格控管人員進出，外界難以接近。

據了解，央行金庫內的每一塊金條皆具唯一編號與完整「戶籍資料」，包括重量、純度與存放位置等資訊，透過電腦系統可即時檢索金塊紀錄，顯示作業流程高度精準與透明。

視察過程中，立委關注國際金融環境變化，指出美國近期提高關稅並要求部分國家擴大購買美債，對我國外匯資產配置策略形成壓力。立委建議央行審慎評估是否應提高黃金持有比例，以分散風險、降低對美債的依賴。

