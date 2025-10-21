衝刺亞資中心政策…亞洲創新籌資平台啟動 祭出股債雙軸策略

衝刺亞洲資產管理中心政策目標，金管會再出新招。金管會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心昨（20）日共同宣布啟動「亞洲創新籌資平台」，將宣布「股債雙軸」策略，包含集中市場股票的四大鬆綁措施、國際債券的三大精進措施等，打造台灣成為「亞洲那斯達克」。

證交所總經理李愛玲指出，台灣資本市場表現亮眼，上市櫃公司總市值排名全球第八名。特別是上市半導體產業市值占比高達48%，在科技群山與完整供應鏈的優勢下，現在正是資本市場把握契機的關鍵時刻。

李愛玲指出，「亞洲創新籌資平台」將延續「亞洲資產管理中心」的壯大計畫成果，從「聚焦重點產業」、「法規鬆綁」及「強化推動策略」三大重點出發。

創新板掛牌進度方面，李愛玲透露，目前創新板公司有21家，證交所將奮力達成賴總統與卓行政院長期望的目標「未來兩年內（2026、2027年），創新板新掛牌家數目標為至少40家」，屆時創新板上市總家數將超過60家，壯大新興產業群聚效應。

為吸引國內外優質企業來台掛牌，證交所將再鬆綁創新板及外國企業來台上市規範，預計28日董事會通過、送主管機關同意，最快年底前上路實施。

證交所此次主要有四大鬆綁，第一，交易制度與一般板完全對齊，開放創新板股票得為當沖標的，並鬆綁投信基金投資創新板股票額度。第二，簡化本國公司上市負擔，符合一般板獲利條件者，股票集保期間、承銷商保薦期間，以及上市後會計師內控制度專審報告的申報期間，大幅縮短或免除。

第三，優化外國公司上市制度，針對未涉及陸港澳地區的外國企業，放寬台籍董事席次過半規範，僅須設置至少二席台籍獨立董事，同時縮短承銷商保薦與專審報告期間。第四，開放互相轉板，上市一般板、創新板及上櫃公司自掛牌滿一年後，符合條件即可相互轉板。

債市方面，櫃買中心總經理陳麗卿指出，針對國際債券推出三大精進措施，其一是持續推動國內公司的海外子公司來台發行國際債券。其二是調適外國公司來台發行債券資格規範已接軌國際，包含調適一般板國際債券發行人資格條件，開放外國金融機構的分支機構，或以募資及資金管理所需而設立的特殊目的公司得為發行人，並明定得採總括申報方式向主管機關辦理申報生效，以促進國際債券市場發行人多元化。

第三，開放境外發行的外幣債券得雙掛牌。為利我國債券市場制度接軌國際金融中心，櫃買中心參考國際市場發展趨勢，規劃開放於境外募集與發行的外幣計價債券，亦得向櫃買中心申請雙掛牌為國際債券，為我國國際債券市場規模擴張帶來新動能。