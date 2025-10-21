匯率評價失真 壽險提解方…四大提案月底送交金管會

壽險財報的匯率評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，金管會請壽險公會提出匯率風險會計改革方案，要讓財報更貼近實質經營成果。據了解，初步有四大提案，最快10月底公會將把相關提案送交金管會。

這四項建議案，一是AC債券投資部位採攤銷評價，二是採十年匯率均價，三是遞延資產，四是currency overlay（俗稱「匯率覆蓋法」）。

第一項是AC債券採攤銷的匯率評價法。是指依照債券到期日、做每月的匯率評價，例如一張10年期美國公司債，第二年到期日只剩九年，若當月匯率變動1元，當月匯率評價是0.11元（1/9=0.11），每月影響損益的匯率評價極低。

第二項是採十年匯率均價做評價。如過去十年匯率均價是30元，因匯率具有迴歸性，因此，將依此匯價去評壽險業資產、負債和衍生性商品，若有處分時，再以現時匯價、反映在損益表。

第三項是遞延損失資產。這種方式是當業者外匯價格準備金為零時，當有匯損時，允許壽險業可在資產面「掛帳」，但最大問題是這如同創造一個假資產，最難被會計界接受。

第四項是currency overlay。這項是指在其他綜合損益（OCI）項下新增一個項目稱「匯損淨額」，這扣除外價金後的匯損，將全部反映在OCI中，僅影響淨值、但不影響損益。

四方案各有優缺點也各有業者擁護，因每家壽險業規模大小不一，也牽涉到外價金水位高低、淨值厚薄的問題，每家業者態度不一。