壽險業化解風險提出四大匯率評價改革 各有優缺點

壽險業為了避「匯率風險」十年砸2兆元，卻依然無法化解匯率風險，業界提出四大匯率評價改革，各有優缺點，其中以AC債券投資部位採攤銷評價、及currency overlay（俗稱「匯率覆蓋法」）各踞山頭。

AC債券攤銷法，每月匯率評價金額大減，幾乎是AC債券不評價了，也可大降避險比率，讓業者免砸大錢做匯率避險。最大問題是，只解決了資產面的匯率評價問題，沒有考慮負債面。

「currency overlay」是將外幣資產扣除外幣負債及避險部位的兌換損益，再考慮外價金沖抵後的「淨匯損」全數轉入OCI項下，不影響損益，投資人可在OCI項下，看到匯損影響數，不是全部「蓋牌」，外界接受度較高。但最大問題是影響淨值，這可能會讓外價金水位低、淨值也較低者，仍需做部分CS避險。

金管會主委彭金隆認為，若過度避險卻沒避到實質風險，反耗費大量成本，因此請公會研議「匯率風險的財務會計公允表達方式」。