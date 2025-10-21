快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

壽險業化解風險提出四大匯率評價改革 各有優缺點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

壽險業為了避「匯率風險」十年砸2兆元，卻依然無法化解匯率風險，業界提出四大匯率評價改革，各有優缺點，其中以AC債券投資部位採攤銷評價、及currency overlay（俗稱「匯率覆蓋法」）各踞山頭。

AC債券攤銷法，每月匯率評價金額大減，幾乎是AC債券不評價了，也可大降避險比率，讓業者免砸大錢做匯率避險。最大問題是，只解決了資產面的匯率評價問題，沒有考慮負債面。

「currency overlay」是將外幣資產扣除外幣負債及避險部位的兌換損益，再考慮外價金沖抵後的「淨匯損」全數轉入OCI項下，不影響損益，投資人可在OCI項下，看到匯損影響數，不是全部「蓋牌」，外界接受度較高。但最大問題是影響淨值，這可能會讓外價金水位低、淨值也較低者，仍需做部分CS避險。

金管會主委彭金隆認為，若過度避險卻沒避到實質風險，反耗費大量成本，因此請公會研議「匯率風險的財務會計公允表達方式」。

匯率 債券

延伸閱讀

貝萊德首檔ETF正式掛牌證交所 台灣成為亞太新重點市場

打造亞資中心！金管會祭「大贏小輸」組合拳 五戰略、三層級推動

三商壽接軌 增資壓力仍在

朝野立委關注金管會對輝達案態度 彭金隆：不介入民間契約爭議

相關新聞

匯率評價失真 壽險提解方…四大提案月底送交金管會

壽險財報的匯率評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，金管會請壽險公會提出匯率風險會計改革方案，要讓財報更貼近實質經營成...

央行持續以小量方式購入黃金 估金價上6,000美元

財政委員會立法委員昨（20）日赴央行文園金庫視察，參與立委轉述指出，目前我國黃金儲備約424公噸，央行持續以小量方式購入...

衝刺亞資中心政策…亞洲創新籌資平台啟動 祭出股債雙軸策略

衝刺亞洲資產管理中心政策目標，金管會再出新招。金管會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心昨（20）日共同宣布啟動「亞洲創新...

亞洲創新籌資平台 三特色磁吸全球新創

金管會昨（20）日宣布啟動「亞洲創新籌資平台」，以「股債雙軸」、「雙強合作」、「群山加持」三大特色為核心，打造具國際競爭...

熱錢湧 台幣終止連二貶

美中緊張情勢緩和，激勵台股昨（20）日氣勢如虹，隨外資大舉匯入，推升新台幣對美元匯價由貶轉升，昨日盤中一度升破30.6元...

名家觀點／穩定幣終將顛覆傳統金融

穩定幣是近來熱門的話題，不少單位，也許有不同的目的，紛紛表態有意舉辦研討會。本基金會雖倡議已久，但決定讓子彈先飛一陣，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。