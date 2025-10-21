名家觀點／穩定幣終將顛覆傳統金融

穩定幣是近來熱門的話題，不少單位，也許有不同的目的，紛紛表態有意舉辦研討會。本基金會雖倡議已久，但決定讓子彈先飛一陣，不過內部的討論並未中斷，我甚至揣測IMF（國際貨幣基金）是否考慮容許會員國將持有的SDR（特別提款權）轉為超主權貨幣的穩定幣，讓凱恩斯1944年功敗垂成的構想，有後續精彩的發展，也未可知。

記得2021年4月22日，在一場扶輪社聯合例會的演講Q&A時，針對社友未來貨幣的問題，我的回答是：我個人看好穩定幣，但各國央行不會喜歡。我的說法，倒不是無的放矢，因為2019年Meta前身的FB曾結合全球大咖（Visa、Master、Uber等）擬發行Libra穩定幣，被聯準會聯手各國央行勸阻，主席鮑爾甚至說出如果有CBDC就不需要穩定幣（強烈暗示將發行美元CBDC）的言論，經過一番周折，Libra知難而退自行解散。眾所周知，後來情勢有變，在2024年7月川普宣布當選絕不發CBDC，但願為穩定幣創建安全且合適發展的環境，乃有後續各項進展迄今。

穩定幣由早先純屬投資工具的蠻荒時代（例如USDT），歷經演算法穩定幣、跨境功能乃至合成資產型各階段的洗禮，其性質漸告「穩定」，支付功能亦逐漸凸顯，川普第二任期(2025)伊始即發布行政命令，推動所謂天才法案，人們才恍然大悟，海湖莊園協議中竟暗藏為龐大美債續命的劇本，也扭轉美國在CBDC研發落後的劣勢。

誠如今年3月我訪港返台後，在專欄中所述，另一場大國角力的貨幣戰爭於焉展開，隨著8月香港穩定幣條例起跑，「隔岸紅塵忙似火」，台北似乎只能看熱鬧？

不必尷尬，如上綱到貨幣戰爭層次，有資格參與競逐者，其實不多，無非是美元、歐元、日圓與人民幣。美元穩定幣趁草莽時期，已囊括全球99%市場占有率，日後只要依照新法逐步收編就好；日圓、英鎊基本上應該只是嚷嚷而已，倒是歐元近幾個月，因歐洲央行多次喊出Global Euro moment，後市可期。

值得注意的是人民幣，過去數年人民幣因發展DCIP（即美國的CBDC）技術領先，且主導跨境支付系統CIPS，對SWIFT產生威脅，不免自滿，沒想到川普突出奇招，竟藉穩定幣扭轉劣勢，又穩住美元美債，倒真是一箭多鵰。還好北京人行也非等閒，今年春天香港穩定幣條例的立法，剛好我在6月2日台北穩定幣論壇主題演講，順勢指出這可能是一場代理人的貨幣戰爭，而主角就是境外人民幣。

就台灣而言，不必關心貨幣戰爭層級的問題，也可無視虛擬經濟的話語權（近日央行已漸鬆口），但不能忽略穩定幣對傳統金融的影響。我在2013年離開公職後對銀行公會演講，曾指出傳統金融雖常抱怨監管過嚴，但也長期憑恃主管機關以及法律的保障，「好日子過慣了」，不能坐以待「幣」，應及早思考有所突破與作為。

目前金管會宣示新法的草案原則上仍限銀行參與穩定幣的發行，也算是一種台灣之盾，但參諸外國法例，大概這種特權也撐不了多久，尤其是在DeFi領域，穩定幣因價值相對平穩，又能迅速跨境移轉，如再加上Liquidity pool（流動性池）與Smart contract運作，將很容易無需中介機構而進行資金借貸、資產管理的業務，凡此都在挑戰傳統金融及金融監理。

未來世界，穩定幣是採雙元還是多元貨幣？還是黃金？台灣或許可以置若罔聞，但如發行超主權貨幣（SDR）之穩定幣，台灣就不得不推演一番，因為咱是全球唯一手上沒有SDR的主要經濟體。

（作者是新世代金融基金會董事長）