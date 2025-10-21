中信金控（2891）明年邁入60周年，子公司台灣人壽啟動換「心」革命，新核心系統2026年將全面上線，升級後大幅提升保險申購旅程透明度，客戶體驗更安心。這項新舊核心系統「三合一」整併工程，堪稱保險業的超級任務，不僅展現台灣第一家保險公司數位轉型的強大執行力，更象徵最老字號保險公司，將以最年輕、最聰明的智能心臟服務客戶。

「這是一項數位轉骨、由內而外革新打通任督二脈」，台灣人壽表示，新核心系統All in one整合三大平台，「受理進度查詢」由原本四種狀態擴充為11種，客戶可清楚掌握保險各階段的申請進度，審核流程亦大幅提升，從前中後台卓越客戶投保體驗；更串聯「外溢保單」、「健康樂活管家」、「Team Walk健康生態圈」等多元服務，攜手電信、保健、運動、生活旅遊等優質合作業者，滿足各年齡層保戶生活所需，預估每年可擴大服務5萬名新客群，未來亦能靈活因應新事業拓展與併購整合。此外，系統升級後全電子化作業，每月省下33萬張紙。

現今的台灣人壽是由大都會人壽、宏利人壽及舊台灣人壽合併組成，各家公司的核心系統一直並存運行，台灣人壽展現厚實的系統整合經驗，2018年啟動新核心轉換工程，2023年6月現售及新商品首度於新核心系統上線服務，同時進行舊核心系統資料轉換，共有超過300萬名客戶資料、800萬張保單以及逾半世紀的歷史資料將移轉至新核心系統。台灣人壽創保險業界先例，與IBM顧問合作制定轉換策略、系統架構規劃、資料整合與遷移，落實驗測機制，更投入近400人參與為期一年以上用戶驗證測試。

新核心系統升級是台灣人壽數位轉型的重要里程碑，展現綠色金融、保險科技競爭力，更是對客戶、合作夥伴、社會永續服務的具體承諾，未來將秉持「核心轉型、AI輔助、數據匯流」三大策略，持續打造更穩定、更貼近客戶需求的保險第一品牌。