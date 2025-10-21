富邦ETF博覽會展實力

富邦金控（2881）旗下四大子公司包含富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券及富邦投信，攜手參與「2025臺灣週ETF投資博覽會」，除響應金管會「亞洲資產管理中心」的政策藍圖外，並同步推廣ETF理財知識與普及金融教育，助力客戶財富更上層樓。

富邦證券擴展ETF投資服務版圖，除提供近400檔ETF與個股「日日扣」服務，亦將推出台美股定期定額整合平台，協助投資人穩健累積資產。此外，富邦證券即將推出AI PRO智能交易App，協助投資人運用AI科技掌握熱門ETF與市場動態。未來，富邦證券將持續以數位創新打造全民理財環境，讓更多人享受經濟成長成果，實現長期普惠價值。

富邦投信深耕主動與被動基金市場多年，截至2025年9月底總管理資產規模突破新台幣兆元大關，創下歷史新高。截至今年9月，富邦投信發行國內外ETF檔數達48檔，穩居同業之冠。其中，海外股票型ETF規模穩坐業界龍頭，國內股票型與公募基金管理規模亦名列前茅，展現穩健的成長動能與市場領導力。

富邦人壽進駐亞洲資產管理中心高雄專區，推出外幣分紅壽險與外幣利率變動型壽險，深受高資產客戶青睞。截至9月30日，累計受理保費約1.8億元，展現富邦人壽在高資產壽險市場的領先布局與商品競爭力；富邦人壽亦積極拓展國際保險（OIU）業務，目前核實保費逾400萬元，未來將持續展現壽險業者在亞資中心的深耕實力與前瞻佈局。

北富銀以「深耕在地、跨足亞太」為策略，善用集團資源，串聯台、港、星、越等亞太關鍵樞紐的國際化金融服務模式，打造一站式的跨境資產管理平台，精準回應高資產客戶需求。此外，整合台港星財富管理中心，客戶透過單一窗口，可擘劃跨境資產版圖，北富銀將攜手瑞士隆奧國際私銀合作夥伴並結合集團資源，協助解決企業經營與個人財富傳承的痛點。