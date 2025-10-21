國泰金揭 AI 技術框架

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
「2025國泰金控技術年會」吸引逾5,000人報名參與，線上與現場同時觀看人數突破2,500人，顯示各界對AI技術應用與金融創新的高度關注。國泰金控／提供
「2025國泰金控技術年會」於昨（20）日盛大登場，聚焦生成式AI創新應用、雲原生架構、科技治理與人才轉型等議題，共吸引逾5,000人報名參與，線上與現場同時觀看人數突破2,500人，顯示各界對AI技術應用與金融創新的高度關注。

國泰金（2882）科技長姚旭杰以AI分身驚喜開場，並以華語、英語、日語及越南語致詞。他表示，自去年發表台灣金融業首個生成式AI技術框架「GAIA」以來，集團持續推動多項創新應用。今年發表「GAIA 2.0技術框架」與「雲端優先策略與方法論」，並探索Multi-Agent雲端協作架構，讓AI從知識助理進化為能自主推理、規劃與協作的夥伴。

今年邀請到兩位國際級技術專家，包括NVIDIA資深解決方案架構師李正匡博士，與雲原生運算基金會（CNCF）技術長Chris Aniszczyk，分別以AI Agent與雲原生基礎架構的發展為題，深入剖析AI與雲端創新如何驅動企業轉型。

國泰金副總暨國泰世華數據長梁明喬指出，今年升級的「GAIA 2.0」導入AI Agent，涵蓋四大核心，包括「Agent Core」、「Agent Workspace」、「Agent Protocol」及「Agent Marketplace」，讓AI Agent間能跨單位整合工具與數據、分工協作。國泰金控副總暨國泰世華數位長陳冠學亦現場展示全新「CUBE Intelligence」，結合「升級版智能助理阿發」及「對話式功能搜尋」，展現生成式AI的落地成果。

國泰金自2020年啟動「集團七年雲端轉型計畫」以來，已完成超過百套系統上雲，宣告從「Cloud Ready」進入「Cloud First」階段。今年首度發表「雲端優先策略與方法論」，倡議企業在新專案與系統升級時，優先採用雲端運算解決方案。

國泰金亦將焦點延伸至AI浪潮對組織與人才的深遠影響，隨著AI技術快速滲透職場，企業領袖與新世代員工皆需強化AI素養與跨域思維、兼具軟硬實力，才能在變局中保持競爭優勢。

