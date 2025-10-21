9月新青安撥貸 史上次低

為緩解限貸令，9月鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但單月撥貸金額持續降低至278.7億元、月減4.9%，為上路以來次低；受理更寫新低。公股銀指出，9月水龍頭雖打開，但申請到撥款至少一個月時間差，加上民俗月亦有影響，可觀察10月以後情形。另申請件數持續降低，反映隨房市景氣冷卻。

財政部國庫署昨（20）日公布新青安最新統計，9月八家公股銀總計撥貸3,467戶、278.7億元。雙雙較前月下滑。其中，撥貸在8月寫下新青安上路以來第三低，9月再跌至史上次低，僅比新青安推出首月時高。受理戶數及金額則均寫最低紀錄，低於近兩年春節月份。

承作前三大主力行庫當中，土銀撥貸較上月百億下滑至87.2億元、臺銀略降至70.9億元、合庫略降至39.2億元。此外，彰銀升至31.6億元，一銀及台企銀均不到20億；兆豐由上月僅7.2億元回升至11.7億元。華銀則下探至8.4億元。