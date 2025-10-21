快訊

停班停課情形看這查 最新「24小時雨量預測」4縣市達標

無意摧毀中國…川普：美中關係沒事 APEC會與習近平坐下來談

台灣是中國「眼中的蘋果」… 川普：月底川習會 預期將討論到台灣議題

9月新青安撥貸 史上次低

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

為緩解限貸令，9月鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但單月撥貸金額持續降低至278.7億元、月減4.9%，為上路以來次低；受理更寫新低。公股銀指出，9月水龍頭雖打開，但申請到撥款至少一個月時間差，加上民俗月亦有影響，可觀察10月以後情形。另申請件數持續降低，反映隨房市景氣冷卻。

財政部國庫署昨（20）日公布新青安最新統計，9月八家公股銀總計撥貸3,467戶、278.7億元。雙雙較前月下滑。其中，撥貸在8月寫下新青安上路以來第三低，9月再跌至史上次低，僅比新青安推出首月時高。受理戶數及金額則均寫最低紀錄，低於近兩年春節月份。

承作前三大主力行庫當中，土銀撥貸較上月百億下滑至87.2億元、臺銀略降至70.9億元、合庫略降至39.2億元。此外，彰銀升至31.6億元，一銀及台企銀均不到20億；兆豐由上月僅7.2億元回升至11.7億元。華銀則下探至8.4億元。

新青安 限貸

延伸閱讀

水龍頭打開時間差…9月新青安下探史上次低紀錄

美中貿易戰未解 陸9月進口大豆美國清零南美暴增

為緩解限貸令 新青安貸款鬆綁 立院有「異」見

如何避開新青安急凍危機？地政將軍關漢君：房市不會崩盤 但將迎來「15%修正期」！

相關新聞

匯率評價失真 壽險提解方…四大提案月底送交金管會

壽險財報的匯率評價制度失真，使帳上獲利與經營實況脫鉤，金管會請壽險公會提出匯率風險會計改革方案，要讓財報更貼近實質經營成...

央行持續以小量方式購入黃金 估金價上6,000美元

財政委員會立法委員昨（20）日赴央行文園金庫視察，參與立委轉述指出，目前我國黃金儲備約424公噸，央行持續以小量方式購入...

衝刺亞資中心政策…亞洲創新籌資平台啟動 祭出股債雙軸策略

衝刺亞洲資產管理中心政策目標，金管會再出新招。金管會、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心昨（20）日共同宣布啟動「亞洲創新...

亞洲創新籌資平台 三特色磁吸全球新創

金管會昨（20）日宣布啟動「亞洲創新籌資平台」，以「股債雙軸」、「雙強合作」、「群山加持」三大特色為核心，打造具國際競爭...

熱錢湧 台幣終止連二貶

美中緊張情勢緩和，激勵台股昨（20）日氣勢如虹，隨外資大舉匯入，推升新台幣對美元匯價由貶轉升，昨日盤中一度升破30.6元...

名家觀點／穩定幣終將顛覆傳統金融

穩定幣是近來熱門的話題，不少單位，也許有不同的目的，紛紛表態有意舉辦研討會。本基金會雖倡議已久，但決定讓子彈先飛一陣，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。