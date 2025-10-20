台新銀行跨界打造財富美學體驗 以味覺與駕馭詮釋資產配置的平衡之道

今年10月，台新銀行攜手台北文華東方酒店與Porsche保時捷，推出「Bencotto義式主廚盛宴」與「烏來山林行旅」兩大專屬體驗，讓財富管理貴賓透過品味探索，感受理財的專業價值與精緻質感生活。

「Bencotto 義式主廚盛宴」於台北文華東方酒店專屬包廂舉行，由義籍雙主廚羅伯托・迪・品拖（Roberto Di Pinto）與艾曼紐・貝爾加莫（Emanuele Bergamo）聯手獻藝，打造私密且尊榮的氛圍，讓貴賓近距離欣賞米其林級廚藝的細膩演繹，還能與主廚面對面交流。

「烏來山林行旅」則結合自然景致與高性能駕馭體驗，安排多款Porsche車型，讓貴賓在蜿蜒山路中體驗速度與節奏的協調感。

台新銀行表示，財富管理不僅是數字的累積，更是生活的實踐。透過專業研究、個人化配置與尊榮體驗，台新銀持續深化與客戶的連結，並以國際視野與在地深耕並進，今年8月更正式進駐「高雄金融專區」，將苓雅分行升格為「亞洲資產管理專區」營運據點，深化高資產族群的戰略布局。未來將以「國際接軌、個人化服務、與在地共榮」三大方向推進，讓南台灣財富管理貴賓能享有與國際同步的專業金融方案，同時感受到最細緻的生活陪伴。