聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新銀行攜手台北文華東方酒店推出專屬財富管理貴賓享用的米其林級餐會。圖／台新銀行提供
台新銀行攜手台北文華東方酒店推出專屬財富管理貴賓享用的米其林級餐會。圖／台新銀行提供

今年10月，台新銀行攜手台北文華東方酒店與Porsche保時捷，推出「Bencotto義式主廚盛宴」與「烏來山林行旅」兩大專屬體驗，讓財富管理貴賓透過品味探索，感受理財的專業價值與精緻質感生活。

「Bencotto 義式主廚盛宴」於台北文華東方酒店專屬包廂舉行，由義籍雙主廚羅伯托・迪・品拖（Roberto Di Pinto）與艾曼紐・貝爾加莫（Emanuele Bergamo）聯手獻藝，打造私密且尊榮的氛圍，讓貴賓近距離欣賞米其林級廚藝的細膩演繹，還能與主廚面對面交流。

「烏來山林行旅」則結合自然景致與高性能駕馭體驗，安排多款Porsche車型，讓貴賓在蜿蜒山路中體驗速度與節奏的協調感。

台新銀行表示，財富管理不僅是數字的累積，更是生活的實踐。透過專業研究、個人化配置與尊榮體驗，台新銀持續深化與客戶的連結，並以國際視野與在地深耕並進，今年8月更正式進駐「高雄金融專區」，將苓雅分行升格為「亞洲資產管理專區」營運據點，深化高資產族群的戰略布局。未來將以「國際接軌、個人化服務、與在地共榮」三大方向推進，讓南台灣財富管理貴賓能享有與國際同步的專業金融方案，同時感受到最細緻的生活陪伴。

台新銀行跨界打造財富美學體驗 以味覺與駕馭詮釋資產配置的平衡之道

今年10月，台新銀行攜手台北文華東方酒店與Porsche保時捷，推出「Bencotto義式主廚盛宴」與「烏來山林行旅」兩...

