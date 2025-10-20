國泰金公告鄧崇儀正式獲准擔任國泰世華銀行總經理

國泰金（2882）20日代子公司國泰世華商業銀行公告，金管會已於10月17日核准該行新任總經理人事案，鄧崇儀正式自10月20日起接任國泰世華銀行總經理一職。

根據公告內容，國泰世華銀行於10月20日董事會決議通過新任總經理人事案，並獲主管機關金管銀核准生效。鄧崇儀為國泰世華銀行原代理總經理，此次正式接任總經理後，將帶領團隊持續強化企業永續經營等核心策略。

鄧崇儀1968年生，畢業於國立清華大學數學系，並取得清華大學統計研究所碩士學位。自研究所畢業後即加入國泰人壽，服務至今超過20年，歷練完整且橫跨金控多領域。歷任國泰人壽投資長、國泰金控策略規劃處主管、國泰世華銀行財務長，以及國泰金控發言人等要職，其專長涵蓋壽險資金運用、資產配置、產品開發、集團資訊整合與風險控管。

鄧崇儀長期深耕集團內部，熟悉壽險與銀行兩大核心事業運作，兼具財務專業與策略視野，國泰世華銀行將持續落實以客戶為中心的經營理念，打造具國際競爭力的金融服務。

今年以來，國泰金控人事布局持續展現「新世代接棒」的方向。6月集團新一代成員蔡宗翰與蔡宗諺正式進入國泰金控董事會，蔡宗翰並獲推選為副董事長，此次國泰世華銀行總經理正式人事到位，也被視為國泰集團推動世代傳承的重要一步。