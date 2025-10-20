快訊

國泰金公告鄧崇儀正式獲准擔任國泰世華銀行總經理

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金20日代子公司國泰世華商業銀行公告，金管會已於10月17日核准該行新任總經理人事案，鄧崇儀正式自10月20日起接任國泰世華銀行總經理一職。國泰世華銀行／提供
國泰金20日代子公司國泰世華商業銀行公告，金管會已於10月17日核准該行新任總經理人事案，鄧崇儀正式自10月20日起接任國泰世華銀行總經理一職。國泰世華銀行／提供

國泰金（2882）20日代子公司國泰世華商業銀行公告，金管會已於10月17日核准該行新任總經理人事案，鄧崇儀正式自10月20日起接任國泰世華銀行總經理一職。

根據公告內容，國泰世華銀行於10月20日董事會決議通過新任總經理人事案，並獲主管機關金管銀核准生效。鄧崇儀為國泰世華銀行原代理總經理，此次正式接任總經理後，將帶領團隊持續強化企業永續經營等核心策略。

鄧崇儀1968年生，畢業於國立清華大學數學系，並取得清華大學統計研究所碩士學位。自研究所畢業後即加入國泰人壽，服務至今超過20年，歷練完整且橫跨金控多領域。歷任國泰人壽投資長、國泰金控策略規劃處主管、國泰世華銀行財務長，以及國泰金控發言人等要職，其專長涵蓋壽險資金運用、資產配置、產品開發、集團資訊整合與風險控管。

鄧崇儀長期深耕集團內部，熟悉壽險與銀行兩大核心事業運作，兼具財務專業與策略視野，國泰世華銀行將持續落實以客戶為中心的經營理念，打造具國際競爭力的金融服務。

今年以來，國泰金控人事布局持續展現「新世代接棒」的方向。6月集團新一代成員蔡宗翰與蔡宗諺正式進入國泰金控董事會，蔡宗翰並獲推選為副董事長，此次國泰世華銀行總經理正式人事到位，也被視為國泰集團推動世代傳承的重要一步。

國泰世華 國泰金控 總經理

相關新聞

水龍頭打開時間差…9月新青安下探史上次低紀錄

為緩解限貸令，9月鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但單月撥貸金額持續降低至278.7億元、月減4.9%，更寫下上路以來次低...

央行開放文園金庫視察 央行未實現獲利上看1.6兆

全球動盪，地緣政治及貿易戰造成避險情緒上揚，推升金價走高。中央銀行今（20）日安排立法院財委會召委林思銘、委員林德福赴新...

凱基證券連續11年助庇護工場 展現永續行動力

凱基證券致力推動ESG理念與社會公益永續發展，員工長期積極響應各項愛心採購與志工活動，自20215年起結合凱基慈善基金會...

凱基人壽與統一投信推出「步步穩盈」系列投資型保單

凱基人壽推出全新「步步穩盈」系列投資型保險商品，提供三種投資帳戶選擇 （成長型/平衡型/安穩型），商品幣別涵蓋新臺幣與美...

國泰金控技術年會揭露生成式AI框架 GAIA 2.0宣告進入雲端優先階段

金融業最具指標性的金融科技盛會「2025國泰金控技術年會」20日盛大登場，聚焦生成式AI（GenAI）創新應用、雲原生架...

