壽險業前九月誕生12張「百億神單」超車去年 合計銷售2000億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

百億神單再加二，壽險業今年前八月誕生了12張「百億神單」，超車去年11張的表現；業者指出，這12張「百億神單」分別是：國泰人壽「萬美利」、「月月泰利」、「鑫超月得益」、「月月永溢」、安聯人壽「吉利發發」、南山人壽「鑫富雙享2」、新光人壽「美傳家」、富邦人壽「美富紅運」、安達人壽「富貴大贏家」、法巴人壽「鴻運雙享」，以及9月新入榜的凱基人壽「鑫旺來」與富邦人壽「真豐利」，預期合計銷售突破2000億元。

壽險業者資料顯示，今年前九月，市場上共有12張保單銷售金額突破百億元，冠軍仍由國泰人壽「萬美利利率變動型美元終身壽險」，前九月銷售金額逾300億元拿下，國泰人壽其他三張百億保單分別為「月月泰利台外幣變額年金保險」，近230億元；「鑫超月得益台外幣變額年金/變額壽險」逾145億元；「月月永溢台外幣變額年金/變額壽險」，銷售金額近125億元，除「萬美利」為利變型商品，另外三張都是投資型保單，其中月月泰利透過月配息機制建立「類月退俸」的穩健現金流，符合高齡社會需求。

南山人壽「鑫富雙享2台外幣變額年金」，前八月銷售額達178億元，預估前九月銷售有機會上看200億元左右；新光人壽「美傳家外幣利率變動型終身壽險」，前九月銷售額超過140億元；富邦人壽「美富紅運外幣分紅終身壽險」在前九月銷售金額逾130億元，據了解，富邦人壽「真豐利台外幣變額年金」前九月銷售也達百億元。

另外，凱基人壽也在9月出現一張百億神單，即「鑫旺來利率變動型終身壽險」前九月銷售金額達近110億元。該商品為利變型商品，除提供壽險保障之外，透過宣告利率機制，保單現金價值逐年穩健成長，適合客戶做為退休準備、子女教育或資產傳承規劃。

外商壽險也有三張百億保單，分別是安聯人壽「吉利發發變額萬能壽險」，該張保單前八月銷售金額達到233億元，預估前九月銷售額約250至260億元左右，僅次於國壽「萬美利」；安達人壽「富貴大贏家台外幣變額年金/萬能壽險」與法國巴黎人壽「鴻運雙享分紅終身壽險」，前九月銷售額分別為160億元、115億元左右。

壽險業者預期，今年前九月百億保單張數達12張，已超越去年11張的成績，合計銷售逾2000億元，樂觀看待在第4季各家公司的衝刺下，有望超越去年逾2,300億元的金額，以目前銷售金額來觀察，富邦人壽「美富優退」也有機會達陣，全年估有13張百億保單。

壽險業 富邦人壽 保單

