凱基證券連續11年助庇護工場 展現永續行動力

凱基證券致力推動ESG理念與社會公益永續發展，員工長期積極響應各項愛心採購與志工活動，自20215年起結合凱基慈善基金會已連續11年認購身心障礙院生親手製作的愛心烘焙品，支持庇護工場穩定營運，凱基慈善基金會近期也再次獲得桃園市政府金質獎表揚肯定。今年更將關懷觸角延伸至花蓮地區，協助遭受地震與風災所苦的黎明庇護工場，帶給弱勢族群最實際的支持與溫暖。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基證券員工長期以定期定額認購方式，支持庇護工場產品，不僅能幫助弱勢院生增加生活技能，更提高他們的工作機會，讓身心障礙生有穩定的收入，也有同仁多年來將認購的產品，轉捐贈給育幼院、偏鄉學校與長者社區等，讓愛心加乘翻倍，擴大受惠族群。

花蓮黎明庇護工場感謝凱基證券同仁的愛心認購，協助身心障礙員工能有穩定的就業機會，特別是近年花蓮地區面臨地震與水患衝擊，區域經濟日漸蕭條困頓，凱基證券的支持不僅是美食分享，也是愛心傳遞，同時也讓身心障礙家庭無後顧之憂。桃園樂芽潤米庇護工場表示，凱基證券以實際行動支持庇護工場發展，透過定期採購不僅改善淡季銷售量不佳的情形，同時也增加庇護員工實作的機會，將成為他們工作中持續成長的關鍵助力。

凱基證券持續推動社會永續理念，秉持「取之於社會，回饋於社會」精神，將持續透過捐助之凱基慈善基金會推動各項公益計畫，包括提供弱勢學童營養早餐、午餐加菜與協助突發急難的個人與家庭度過短期難關，也將推廣多元志工活動鼓勵同仁參與，期以實際行動促進企業與社會的正向循環。