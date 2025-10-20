快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

彰化銀行正式開辦財管2.0 遞件申請進駐亞資中心

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

彰化銀行（2801）正式開辦高資產財富管理業務（財管2.0），受理金融資產淨值億元級以上客戶申請成為高資產客戶，提供專屬顧問諮詢、金融商品及尊榮客戶權益等。

同時彰化銀行亦將遞件申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，朝向「亞太優質的國際金融夥伴」之願景穩健邁進。

彰化銀行表示，為深耕財富管理客群經營，於2018年3月即成立高資產服務團隊，集結市場投研、稅務、保險、信託、傳承及資產規劃等各領域菁英，協同分行理專團隊，為高資產客戶提供涵蓋個人理財、資產保全、稅務規劃、財富分配及家業傳承等全方位專業諮詢服務，多年耕耘累積，深獲客戶信賴與肯定。

彰化銀行指出，依據團隊協訪經驗分析，高資產客戶最關注的財富議題以稅務規劃居首，約43%，財富傳承次之，約34%，顯示高資產客戶在完成財富積累階段後，已進入規劃財富分配與延續的關鍵時刻。

此次開辦財管2.0，不僅以既有高資產服務團隊為基礎設立專責單位，更擴大前中後台編制規模，統籌高資產財管業務之經營與推廣。未來將持續培育相關專業人才，提升高資產客群服務滲透、提供財管客戶一站式的服務體驗。

彰銀近3年金融資產淨值3,000萬元以上的準高資產客群成長約15%，將適時視客戶需求推出高資產客戶專屬金融商品，例如未具信評限制之外國債券及「未具證券投資信託基金性質」之境外基金等。此外，另規劃推出尊榮權益方案，希望能帶給客戶不同感受。

彰化銀行 商品 財富管理

延伸閱讀

外銀攻8兆美元財管市場

星展銀、渣打搶高資產客戶

臺灣週開幕 亞資中心話題熱 卓揆：打造金融戰略樞紐

打造亞資中心！金管會祭「大贏小輸」組合拳 五戰略、三層級推動

相關新聞

水龍頭打開時間差…9月新青安下探史上次低紀錄

為緩解限貸令，9月鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但單月撥貸金額持續降低至278.7億元、月減4.9%，更寫下上路以來次低...

央行開放文園金庫視察 央行未實現獲利上看1.6兆

全球動盪，地緣政治及貿易戰造成避險情緒上揚，推升金價走高。中央銀行今（20）日安排立法院財委會召委林思銘、委員林德福赴新...

凱基人壽與統一投信推出「步步穩盈」系列投資型保單

凱基人壽推出全新「步步穩盈」系列投資型保險商品，提供三種投資帳戶選擇 （成長型/平衡型/安穩型），商品幣別涵蓋新臺幣與美...

國泰金控技術年會揭露生成式AI框架 GAIA 2.0宣告進入雲端優先階段

金融業最具指標性的金融科技盛會「2025國泰金控技術年會」20日盛大登場，聚焦生成式AI（GenAI）創新應用、雲原生架...

金價站上4千美元 布局黃金基金參與高金價行情

在美中貿易緊張局勢重燃、美國地區銀行警報再次響起下，金價在日前突破4,000美元大關後，上周一度連五天創歷史新高，同時間...

企業投融資新選擇 永續發展票券上線

為達成我國2050淨零排放政策，並順應國際永續浪潮，臺灣集中保管結算所與票券金融商業同業公會攜手合作推動票券市場永續發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。