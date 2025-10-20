水龍頭打開時間差…9月新青安下探史上次低紀錄

為緩解限貸令，9月鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但單月撥貸金額持續降低至278.7億元、月減4.9%，更寫下上路以來次低。公股銀指出，9月水龍頭雖打開，但申請到撥款至少要走一個月，加上民俗月亦有影響。另申請件數確實一直降低，凸顯隨房市景氣新青安熱潮降溫。

財政部國庫署今日公布9月新青安最新統計，八家公股銀總計撥貸3,467戶、278.7億元，受理3,319戶、263.5億元，申請和撥貸雙雙較前月下降。其中，撥貸金額在8月寫下新青安上路以來第三低，9月再下探至史上次低，僅比新青安推出首月時高，甚至低於去年2月春節因工作天較少時的紀錄。

承作前三大主力行庫當中，土銀撥貸降至87.2億元、臺銀略降至70.9億元、合庫略降至39.2億元。此外，彰銀升至31.6億元，一銀及台企銀均不到20億；兆豐由上月僅7.2億元回升至11.7億元。華銀則下探至8.4億元。

【中央社／ 台北22日電】

財政部今天公布新青安9月統計，撥貸金額降至新台幣278.71億元、月減4.9%，為上路以來次低，受理戶數及金額續呈衰退。行庫主管觀察，儘管新青安「水龍頭」打開了，但房市降溫、整體交易量能縮減，市場仍呈現緊縮態勢。

為紓解銀行房貸量能緊俏，金管會宣布自9月1日起新撥款的新青安貸款不計入銀行法第72條之2的不動產放款比率限制，財政部國庫署今天公布政策鬆綁後、9月公股銀行辦理青年安心成家貸款統計資料。

根據最新統計，今年9月新青安受理戶數3319戶，金額263.52億元，較8月減少348戶、38.23億元，均創2023年8月政策上路以來最低紀錄；撥貸戶數3467戶、月減3.3%，為上路以來次低，撥貸金額跌至278.71億元。

檢視8大行庫今年9月承作新青安情形，僅台灣銀行維持千戶以上，以1045戶居冠；土地銀行降至751戶，合庫銀559戶排名第3，其餘公股銀受理戶數都不到300戶。

撥貸情形方面，土地銀行撥貸1119戶居冠，台灣銀行914戶居次、合庫銀行456戶排名第3，彰化銀行382戶排名第4、第一銀行195戶排名第5、台灣企銀164戶排名第6、兆豐銀134戶排名第7、華南銀行103戶排名第8。

與8月數據相較，除合庫銀、台企銀、兆豐銀受理戶數呈月增外，其餘公股銀受理戶數均呈月減；而整體撥貸戶數占受理比率方面，自96.51%增至96.56%。

土銀表示，9月因民眾可選擇申貸銀行家數變多，減輕土銀臨櫃收件的壓力，因此土銀9月受理新青安件數較8月減少，有助加速撥款作業時程，使9月撥貸件數仍維持千件以上；而目前撥款平均等待時間已由先前1至4個月，縮短為1至2個月。

合庫銀觀察，因金管會鬆綁銀行法第72條之2限制，9月受理件數及金額有明顯增加，不過因尚需審核作業時間及配合房貸戶交屋時程，因此撥貸件數與金額與8月相當；展望後續市況，因買賣移轉棟數仍視市場剛性購屋需求而定，預估將呈「量縮價跌」態勢。