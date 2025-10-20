快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆驟逝 黨務人士曝：淡出國民黨有原因

北部大雨如臨大敵！謝國樑：視同颱風防豪雨 基隆是否停班停課8時宣布

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

聽新聞
0:00 / 0:00

央行開放文園金庫視察 央行未實現獲利上看1.6兆

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國際金價大漲，我國央行存放在新店文園金庫約1,363萬盎司的黃金身價暴增，帳上獲利驚人。圖為文園外觀。圖／本報資料照片
國際金價大漲，我國央行存放在新店文園金庫約1,363萬盎司的黃金身價暴增，帳上獲利驚人。圖為文園外觀。圖／本報資料照片

全球動盪，地緣政治及貿易戰造成避險情緒上揚，推升金價走高。中央銀行今（20）日安排立法院財委會召委林思銘、委員林德福赴新店文園金庫視察，由央行副總裁嚴宗大接待，並由發行局局長鄧延達進行簡報，說明金庫維安與資產管理現況。

央行持有黃金1363萬盎司，主要作為台幣發行準備。依據最新行情與匯率估算：以每盎司4250美元、匯率30.6元計，折算每盎司約13萬0050元，整體帳面市值約1.77兆元。考量早期購置成本每盎司不到400美元，粗估未實現潛在獲利約1.6兆元。

央行表示，文園金庫存放新台幣發行準備所需的黃金，屬於「國家關鍵基礎設施」，攸關金融安定與國家安全。央行與駐庫憲兵長期合作，並導入現代化安控系統，自啟用以來未發生安全事件；未來將持續強化科技防護與風險管理，確保庫區安全無虞。

不過，雖然今年金價大漲，但因為央行黃金屬於發行準備性質，不會照市場價格決定出售或者獲利了結，帳面收益僅屬「紙上富貴」。據央行官員表示，立委此行亦關注金庫管理機制、黃金保存方式與整體維安層級等議題。

央行 新台幣 金價

延伸閱讀

普發現金進度持續 林思銘下周開立院聯席會議審特別預算

林思銘攜竹縣愛心功德會捐40萬物資 致光復災區死者家屬1萬慰問金

國民黨主席改選 林思銘：新主席要維繫藍白合

「財劃法是數學問題」 林思銘批卓榮泰別挑起政治對立

相關新聞

水龍頭打開時間差…9月新青安下探史上次低紀錄

為緩解限貸令，9月鬆綁銀行法將新青安水龍頭打開，但單月撥貸金額持續降低至278.7億元、月減4.9%，更寫下上路以來次低...

央行開放文園金庫視察 央行未實現獲利上看1.6兆

全球動盪，地緣政治及貿易戰造成避險情緒上揚，推升金價走高。中央銀行今（20）日安排立法院財委會召委林思銘、委員林德福赴新...

凱基人壽與統一投信推出「步步穩盈」系列投資型保單

凱基人壽推出全新「步步穩盈」系列投資型保險商品，提供三種投資帳戶選擇 （成長型/平衡型/安穩型），商品幣別涵蓋新臺幣與美...

國泰金控技術年會揭露生成式AI框架 GAIA 2.0宣告進入雲端優先階段

金融業最具指標性的金融科技盛會「2025國泰金控技術年會」20日盛大登場，聚焦生成式AI（GenAI）創新應用、雲原生架...

金價站上4千美元 布局黃金基金參與高金價行情

在美中貿易緊張局勢重燃、美國地區銀行警報再次響起下，金價在日前突破4,000美元大關後，上周一度連五天創歷史新高，同時間...

企業投融資新選擇 永續發展票券上線

為達成我國2050淨零排放政策，並順應國際永續浪潮，臺灣集中保管結算所與票券金融商業同業公會攜手合作推動票券市場永續發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。