聽新聞
0:00 / 0:00
央行開放文園金庫視察 央行未實現獲利上看1.6兆
全球動盪，地緣政治及貿易戰造成避險情緒上揚，推升金價走高。中央銀行今（20）日安排立法院財委會召委林思銘、委員林德福赴新店文園金庫視察，由央行副總裁嚴宗大接待，並由發行局局長鄧延達進行簡報，說明金庫維安與資產管理現況。
央行持有黃金1363萬盎司，主要作為台幣發行準備。依據最新行情與匯率估算：以每盎司4250美元、匯率30.6元計，折算每盎司約13萬0050元，整體帳面市值約1.77兆元。考量早期購置成本每盎司不到400美元，粗估未實現潛在獲利約1.6兆元。
央行表示，文園金庫存放新台幣發行準備所需的黃金，屬於「國家關鍵基礎設施」，攸關金融安定與國家安全。央行與駐庫憲兵長期合作，並導入現代化安控系統，自啟用以來未發生安全事件；未來將持續強化科技防護與風險管理，確保庫區安全無虞。
不過，雖然今年金價大漲，但因為央行黃金屬於發行準備性質，不會照市場價格決定出售或者獲利了結，帳面收益僅屬「紙上富貴」。據央行官員表示，立委此行亦關注金庫管理機制、黃金保存方式與整體維安層級等議題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言