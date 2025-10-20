央行開放文園金庫視察 央行未實現獲利上看1.6兆

全球動盪，地緣政治及貿易戰造成避險情緒上揚，推升金價走高。中央銀行今（20）日安排立法院財委會召委林思銘、委員林德福赴新店文園金庫視察，由央行副總裁嚴宗大接待，並由發行局局長鄧延達進行簡報，說明金庫維安與資產管理現況。

央行持有黃金1363萬盎司，主要作為台幣發行準備。依據最新行情與匯率估算：以每盎司4250美元、匯率30.6元計，折算每盎司約13萬0050元，整體帳面市值約1.77兆元。考量早期購置成本每盎司不到400美元，粗估未實現潛在獲利約1.6兆元。

央行表示，文園金庫存放新台幣發行準備所需的黃金，屬於「國家關鍵基礎設施」，攸關金融安定與國家安全。央行與駐庫憲兵長期合作，並導入現代化安控系統，自啟用以來未發生安全事件；未來將持續強化科技防護與風險管理，確保庫區安全無虞。

不過，雖然今年金價大漲，但因為央行黃金屬於發行準備性質，不會照市場價格決定出售或者獲利了結，帳面收益僅屬「紙上富貴」。據央行官員表示，立委此行亦關注金庫管理機制、黃金保存方式與整體維安層級等議題。