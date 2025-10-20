凱基人壽與統一投信推出「步步穩盈」系列投資型保單

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導
凱基人壽與統一投信推出全新「步步穩盈」系列投資型保險商品，臺幣美元雙幣別保單、三種投資帳戶、四大商品特色，化身客戶最佳的退休配速員，滿足多元保障與退休需求。圖／凱基人壽提供
凱基人壽推出全新「步步穩盈」系列投資型保險商品，提供三種投資帳戶選擇 （成長型/平衡型/安穩型），商品幣別涵蓋新臺幣與美元兩種，並分別提供變額壽險及變額年金共四款選擇，化身客戶最佳的退休配速員，逐步穩健實現退休藍圖。

凱基人壽表示，退休規劃就像參加馬拉松，唯有在賽前做好配速訓練、補給與心態準備，才能累積足夠耐力順利完賽。若有專業配速員陪伴，跑者更能以穩健節奏抵達終點。退休準備亦是如此，需要值得信賴的夥伴協助，才能在長跑過程中安心前行。

此次「步步穩盈」系列投資型保單由國內主動投資專家統一投信提供全權委託代操服務，統一投信並與紐約梅隆投資管理（BNY Investments，隸屬於全球最大保管機構紐約梅隆銀行）合作，打造股債穩健配置的「RUN策略」，以協助保戶進行長期資產配置與保障規劃。

投資帳戶以「RUN策略」為核心，包括利用機器學習優化資產配置的RSAA (Robust Strategic Asset Allocation)穩健策略性資產配置，結合AI數據分析的TAA (Tactical Asset Allocation)戰術性資產配置，並輔以BNY Investments提供的國際研究洞察，將全球趨勢轉化為在地投資策略，協助保戶在市場波動中仍能保持穩健步伐；帳戶分為三種不同投資配置帳戶，協助客戶依人生不同階段的風險承受度挑選最適「配速」。

值得注意的是，此系列投資型保險商品目標保費及超額保費費用僅收取當次繳交保費之0.3%，若新契約繳交保費達新臺幣500萬元(含)以上或16.65萬美元(含)以上的保戶，更可免收目標保費費用；其次為「不收取保單管理費」，長期持有下來，有利於累積連結標的之持有單位數；第三是「定期提領機制」，讓客戶能依人生不同階段需求，自行設定提領頻率、投資標的及其每次提領比率，靈活運用資金。

凱基人壽表示，將持續結合國際資源與金融專業，打造與時俱進的保險體驗，推出更多貼近需求的多元商品，陪伴客戶在退休路上穩健前行。凱基人壽也提醒，投資型保單帳戶價值會隨投資績效波動，客戶應依自身需求與風險承受度謹慎選擇。

