金價站上4千美元 布局黃金基金參與高金價行情

在美中貿易緊張局勢重燃、美國地區銀行警報再次響起下，金價在日前突破4,000美元大關後，上周一度連五天創歷史新高，同時間的金礦股也在高金價下表現強勢，專家預期未來金礦股業績還有持續成長的空間，有助以布局金礦股為主的黃金產業基金維持強勢表現，並為投資人提供另類選擇。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德認為，貿易緊張局勢、逆全球化將導致更嚴重的通膨，若事態持續甚至升級，則黃金可能在未來世界扮演更重要的角色，而儘管在金價處於歷史高位之際可能出現回調，但過去幾年金價是由實際基本面所驅動，在此環境下，新的黃金應用場景正在被創造出來，將有助支撐金價。

投行也普遍看好黃金，高盛10月6日指出，推動8月26日以來金價上漲的資金具有黏性，包含西方ETF資金流入、可能的央行買盤，故將2026年底黃金目標價從4,300美元上修至4,900美元，此目標價還可能進一步上修。美國銀行10月13日也稱，若投資需求成長14%，金價有望上攻至5,000美元，若成長28%，金價可望挑戰6,000美元，最令人吃驚的是摩根大通執行長戴蒙的10月14日發言，在當前環境下，金價可能很容易上漲至5,000美元，甚至10,000美元。

就金礦股而言，史蒂芬‧蘭德表示，隨金價上漲，當前已成為金礦業史上最賺錢的時期，甚至可追溯到幾百年前，故尋找那些能投產、產生現金、快速償債的礦脈項目更有利。目前專注於那些能有效推進礦脈項目的公司，即「距離投產只剩幾年時間的公司」，若只差三年就能投產，再投入一年便只差兩年，而市場將會開始認可此一價值。

富蘭克林黃金基金成立於1969年，投資金礦股已有近56年歷史，期間經歷了兩次石油危機、儲貸危機、網路泡沫、金融海嘯、Covid-19疫情等重大事件而仍屹立不搖，基金經理人史蒂芬‧蘭德自1999年開始操盤，在投資金礦股上具有豐富經驗，目前聚焦於中小型金礦股，比重接近八成，相較大型金礦股，中小型金礦股除更有爆發力外，還兼具併購題材，當金礦商收購一個項目後，市場很可能會認可他們能將該項目投入生產，進而將該項目的價值計入股價。

富蘭克林證券投顧表示，在川普政策不確定性、地緣政治風險仍存、聯準會重啟降息、美元資產吸引力下滑、央行儲備資產多元化、黃金傳統旺季到來等因素支持下，金價有望維持高檔，金礦股亦可望持續受益於高金價並提升獲利能力，不過，黃金基金波動度較大，建議投資人可採分批、定期定額等方式來投資，並提高投資組合多樣性，根據統計，若過去一年在傳統股債投資組合中納入金礦股10%或20%，風險調整報酬將從1.64上揚至2.47或2.64，而過去三年在股債投組納入金礦股10%或20%有能幫助提升風險調整報酬，凸顯出投資組合多樣性的利基。