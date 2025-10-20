國泰金控技術年會揭露生成式AI框架 GAIA 2.0宣告進入雲端優先階段

金融業最具指標性的金融科技盛會「2025國泰金控技術年會」20日盛大登場，聚焦生成式AI（GenAI）創新應用、雲原生架構、科技治理與人才轉型等核心議題，全面展現國泰金（2882）在AI與雲端轉型上的前瞻策略與創新成果。為深化產官學界在金融科技領域的交流，今年國泰金控首度以「國泰技術雙主軸」為概念推出系列活動，其中「國泰金控技術年會」為重要一環，共吸引逾5,000人報名參與，線上與現場同時觀看人數突破2,500人，顯示各界對AI技術應用與金融創新的高度關注。

國泰金控科技長姚旭杰以AI分身驚喜開場，並以華語、英語、日語及越南語致詞，展現AI跨語言應用實力。他表示，AI正以驚人的速度重塑世界，也推動金融業邁入全新階段。自去年國泰金控發表台灣金融業首個生成式AI技術框架「GAIA」以來，集團持續推動多項創新應用。今日正式發表「GAIA 2.0技術框架」與「雲端優先策略與方法論」，並探索Multi-Agent 雲端協作架構，讓AI從知識助理進化為能自主推理、規劃與協作的夥伴。姚旭杰強調，國泰金控將持續深化生成式AI於金融場景的應用，升級客戶體驗與營運效率，並以嚴謹的科技治理為後盾，打造以人為本的智慧金融新未來。

本屆年會亦邀請兩位國際級技術專家登場，由NVIDIA資深解決方案架構師李正匡博士，與雲原生運算基金會（CNCF）技術長Chris Aniszczyk，分別以AI Agent與雲原生基礎架構的發展為題進行專題演講，深入剖析AI與雲端創新如何驅動企業轉型。在生成式AI應用層面，國泰金控副總暨國泰世華數據長梁明喬指出，「GAIA」自推出以來，已建構完整生成式AI基礎建設，包括自建AI護欄，設有70道安全防護檢查點；Model Hub匯聚50多種模型、累計運算量達18億Token 數；開發超過35個AI助手工具、支援25個內部單位，亦有逾600位國泰世華員工使用AI知識庫，展現生成式AI於金融場景的實際成效。

今年升級的「GAIA 2.0」更導入AI Agent概念，涵蓋四大核心要素—統籌AI Agent任務分配與協作流程的「Agent Core核心框架」、提供安全自主運作環境的「Agent Workspace可控環境」、連結Agent間共通語言的「Agent Protocol串接協定」，以及集中管理AI工具與元件的「Agent Marketplace整合市集」。透過這些架構，讓不同AI Agent能跨單位整合工具與數據、分工協作，推動從「AI Assistant」邁向「AI Agent」的新世代應用。現場亦由國泰金控副總暨國泰世華數位長陳冠學，展示國泰世華CUBE App的全新「CUBE Intelligence」服務，結合「升級版智能助理阿發」及「對話式功能搜尋」，展現生成式AI在金融服務中的落地成果。陳冠學表示，隨著生成式AI興起，過往的數位服務已無法滿足客戶需求，國泰世華的數位服務也要與時俱進，才能給客戶最適的體驗。

在雲端轉型方面，國泰金控自2020年啟動「集團七年雲端轉型計畫」以來，已完成超過百套系統上雲，正式宣告從多年前的「Cloud Ready」進入「Cloud First」階段。今年首度發表「雲端優先策略與方法論」，倡議企業在新專案與系統升級時，優先採用雲端運算解決方案，以提升彈性、加速導入新技術並強化營運韌性。此外，針對雲端架構設計迭代頻繁、合規審查、跨雲治理三大挑戰，數數發中心協理顏勝豪進一步提出「Smart Archie雲端自動化解決方案」，結合生成式AI與Multi-Agent技術，讓多個AI Agent分工協作，打造雲端架構師團隊，實現雲端架構設計自動化。

除技術創新外，國泰金控亦將焦點延伸至AI浪潮對組織與人才的深遠影響。本屆議程之一「GenAI浪潮重新定義職場競爭力：企業領袖與未來員工的轉型」，聚焦生成式AI如何改變工作型態與人才結構，探討企業在AI時代的組織調整與能力培育策略。隨著AI技術快速滲透職場，企業領袖與新世代員工皆需強化AI素養與跨域思維、兼具軟硬實力，才能在變局中保持競爭優勢。