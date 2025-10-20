企業投融資新選擇 永續發展票券上線

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所與票券金融商業同業公會攜手合作推動票券市場永續發展，2025年10月20日正式推出「永續發展票券」制度。（臺灣集中保管結算所/提供)
為達成我國2050淨零排放政策，並順應國際永續浪潮，臺灣集中保管結算所與票券金融商業同業公會攜手合作推動票券市場永續發展，於2025年10月20日正式推出「永續發展票券」制度，對於我國永續金融發展具有重大指標意義。

鑑於票券金融公司為金融市場參與者，具信用資源分配功能，於辦理授信及投資業務時，應將ESG觀念導入所經營業務，因此，票券商公會理事長魏啓林上任後，即積極提出推動永續發展票券的業務目標，尤其融資性商業本票的發行人除上市櫃公司外，尚包含四、五千家的中小企業，如何及早將ESG之DNA植入其經營理念中，是魏啟林擔任理事長任內亟待擘劃的事項，期能引領票券市場資金投入永續發展領域，促進企業參與永續轉型。

傳統融資性商業本票因天期短、流動性高、可循環發行的特性，在導入永續金融目標時，特別需要克服制度設計上的挑戰。對此，票券商公會參考國際資本市場協會（ICMA）和會計師研究建議，企業可建立永續金融框架，將商業本票納入，作為短期資金支持長期永續目標的金融工具。現在永續發展票券制度提供企業一條可行路徑，企業只要撰寫永續發展計畫書，經第三方評估和票券商確認，就能發行永續發展票券，讓企業不但能維持資金周轉彈性，還能將短期融資與自身的永續計畫結合，可謂一舉兩得。

集保結算所為提供最穩定、高效的永續發展票券後台服務，已設計直覺、容易操作的介面，協助票券商和企業更輕鬆完成永續發展票券發行作業。從交易安全、資訊揭露到流程便利，都以「減輕企業負擔」為出發點，讓企業更專注於永續經營與市場拓展。集保結算所董事長林丙輝強調：「能夠陪伴企業一起永續前行，是集保的責任與榮耀。我們期盼有更多企業加入永續行列，為臺灣永續發展注入新力量。」

永續發展票券制度可引導企業透過票券市場取得資金投入永續項目，也進一步擴充永續金融商品的多樣性，為臺灣票券市場帶來嶄新契機。服務上線後，相關資訊將同步揭露於金管會永續金融網(https://esg.fsc.gov.tw/)。

集保結算所 ESG

