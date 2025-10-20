金價連續九周上漲 法人提醒留心三個利空因素

地緣政治起伏不定再加上美國總統川普對關稅政策又出現TACO跡象，使金價從上周四至本周一持續震盪，尤其上周五的金價稍早一度又站上每盎司4378.69美元的新高價位，但之後因為川普與普丁再度會員有望，甚至川普表示對中國加徵100%關稅難以持續，使得金價最低甚至回檔200美元到4180美元價位，周一金價反彈回到4260美元至4275美元區間，對此法人預期本周金價走勢指出，本周應可望再站回4378美元，但若再有中美貿易衝突或地緣政治趨緩因素影響，也有可能回檔至4100元，投資人仍得注意。

對於本周金價表現，法人提示，包括日本首相選舉結果、美國9月CPI、以哈停火協議落實情形，及中美貿易戰之後續發展等四大變數，皆可能影響金價未來走勢。法人分析，黃金ETF-SPDR連續7天增加，加上技術面的各天期均線多頭排列，金價仍有上攻空間，但另一方面，得留意中國2025年上半年金飾珠寶需求仍然疲軟、美中貿易戰緩解，及在技術面的短期指標RSI與MACD於超買區這些對金價的利空因素。

法人也分析，上週金價單週上漲超過5%，再度將價格上推至之歷史新高，但就技術層面觀察，金價連續9週上漲，是自2020年6-8月後最長的連續上漲週數，金價有機會挑戰破紀錄的連十週上漲，然而就週K線而言，上週留下超過100美元的上影線，顯示上檔壓力加大，短線仍須留意技術性回檔的風險。不過法人也指出，近期聯準會官員陸續發表鴿派言論，降息預期仍有望支撐金價。

因美國政府停擺、美國地區銀行信貸危機等多重因素下，上周金價一度創4378.69美元史上新高，但之後除了獲利了結賣壓出籠，以及受美國總統川普表示與俄羅斯總統普丁通話取得重大進展，將安排於匈牙利會面影響，使地緣政治緊張局勢降溫，再加上之後川普表示加徵中國100%關稅難以持續，緩解中美貿易緊張局勢，因此金市出現拋售潮，金價快速下行至4200美元以下，最低曾來到約4180美元價位。

此外，數位化也助漲金價。摩根士丹利財富管理部門投資長Lisa Shalett表示，金價近期出色表現除了對人工智慧泡沫化、通膨避險及美元貶值等擔憂外，全球金融數位化也助長黃金漲勢，Shalett還認為，央行透過使用黃金來支持法定貨幣或加密貨幣，並減少對美元的依賴，這些數位貨幣可能顛覆傳統的法定貨幣市場，同時數位化的趨勢也將支撐黃金牛市延續。

法人也引述總體策略師Simon White的看法指出，黃金不僅對抗通膨，當以非金融化型態持有時，因其不構成任何人的負債，更可對整個金融體系避險。隨著各國財政赤字擴大、信用風險上升、財政赤字貨幣化、地緣政治危機等，在市場上充當貨幣的抵押品價值降低，此時黃金將成為最安全的抵押品，這也更增加投資人持有的意願。