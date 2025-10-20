凱基人壽亞資高雄專區服務中心啟動 高資產專屬商品熱銷

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
凱基人壽10月初啟動 「高雄亞資專區服務中心」，展現推動財富管理服務的決心與行動力，成為高端客群最值得信賴的長期夥伴。圖／凱基人壽提供
凱基人壽10月初啟動 「高雄亞資專區服務中心」，展現推動財富管理服務的決心與行動力，成為高端客群最值得信賴的長期夥伴。圖／凱基人壽提供

凱基人壽深耕高資產客戶市場，積極響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，10月初已啟動 「高雄亞資專區服務中心」，展現推動財富管理服務的決心與行動力。短短半個月新契約保費新台幣七千萬元，深受高資產客戶青睞。

凱基人壽推出除了壽險保障外，也可兼顧財富累積及資產傳承的亞資中心專屬商品「美鑽添壽美元利率變動型終身壽險-定期給付型」，僅限高資產客戶投保；進駐首月已捷報頻傳，短短半個月新契約保費逾新台幣七千萬元，展現市場對凱基人壽商品的信賴及財管業務的高度肯定。

目前凱基人壽已與多家進駐專區的銀行合作，提供保費融資服務，並將進一步攜手凱基銀行，推動保費及保單融資服務，結合凱基金控於財富管理領域的全方位優勢，強化資金運用彈性。透過「ONE KGI」整合策略，讓高資產客戶在保有資金彈性的同時，達成多元財務目標。

凱基人壽秉持「We Share We Link」品牌核心理念，「用心分享，連結夢想」為使命，不僅提供精緻化的保險顧問服務與多元商品組合，更強調與客戶、合作夥伴及社會的長期連結，協助高資產客戶在瞬息萬變的市場環境中，可建構充分保障，也同步實現長遠且穩健的財務目標。展望未來，凱基人壽將持續以客戶為中心，推動差異化財富管理策略，致力成為高端客群最值得信賴的長期夥伴，與客戶共創永續價值。

凱基人壽 保費 新台幣

相關新聞

國泰金控技術年會揭露生成式AI框架 GAIA 2.0宣告進入雲端優先階段

金融業最具指標性的金融科技盛會「2025國泰金控技術年會」20日盛大登場，聚焦生成式AI（GenAI）創新應用、雲原生架...

金價站上4千美元 布局黃金基金參與高金價行情

在美中貿易緊張局勢重燃、美國地區銀行警報再次響起下，金價在日前突破4,000美元大關後，上周一度連五天創歷史新高，同時間...

企業投融資新選擇 永續發展票券上線

為達成我國2050淨零排放政策，並順應國際永續浪潮，臺灣集中保管結算所與票券金融商業同業公會攜手合作推動票券市場永續發展...

金價連續九周上漲 法人提醒留心三個利空因素

地緣政治起伏不定再加上美國總統川普對關稅政策又出現TACO跡象，使金價從上周四至本周一持續震盪，尤其上周五的金價稍早一度...

華南銀行主辦英業達美金6.25億元ESG永續連結聯貸案

英業達（2356）為支持新產品AI伺服器及其他關鍵產品的發展，委任華南銀行統籌主辦美金6.25億元聯貸案，於20日順利完...

