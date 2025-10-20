凱基人壽亞資高雄專區服務中心啟動 高資產專屬商品熱銷

凱基人壽深耕高資產客戶市場，積極響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，10月初已啟動 「高雄亞資專區服務中心」，展現推動財富管理服務的決心與行動力。短短半個月新契約保費逾新台幣七千萬元，深受高資產客戶青睞。

凱基人壽推出除了壽險保障外，也可兼顧財富累積及資產傳承的亞資中心專屬商品「美鑽添壽美元利率變動型終身壽險-定期給付型」，僅限高資產客戶投保；進駐首月已捷報頻傳，短短半個月新契約保費逾新台幣七千萬元，展現市場對凱基人壽商品的信賴及財管業務的高度肯定。

目前凱基人壽已與多家進駐專區的銀行合作，提供保費融資服務，並將進一步攜手凱基銀行，推動保費及保單融資服務，結合凱基金控於財富管理領域的全方位優勢，強化資金運用彈性。透過「ONE KGI」整合策略，讓高資產客戶在保有資金彈性的同時，達成多元財務目標。

凱基人壽秉持「We Share We Link」品牌核心理念，「用心分享，連結夢想」為使命，不僅提供精緻化的保險顧問服務與多元商品組合，更強調與客戶、合作夥伴及社會的長期連結，協助高資產客戶在瞬息萬變的市場環境中，可建構充分保障，也同步實現長遠且穩健的財務目標。展望未來，凱基人壽將持續以客戶為中心，推動差異化財富管理策略，致力成為高端客群最值得信賴的長期夥伴，與客戶共創永續價值。