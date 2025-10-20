華南銀行主辦英業達美金6.25億元ESG永續連結聯貸案

英業達（2356）為支持新產品AI伺服器及其他關鍵產品的發展，委任華南銀行統籌主辦美金6.25億元聯貸案，於20日順利完成簽約。本聯合授信案由華南銀行擔任額度管理銀行，臺灣銀行擔任文件管理銀行，並邀集兆豐銀行、第一銀行、國泰世華銀行、土地銀行、合作金庫、彰化銀行、中國銀行、台新銀行、中國建設銀行及玉山銀行等金融機構共同參與，全案以美金5億元推出，超額認貸達1.5倍，最終以美金6.25億元結案，充分顯見銀行團對於英業達的經營績效及未來發展給予高度認同與肯定。

英業達長期在筆記型電腦與伺服器研發製造領域居全球領導地位，作為世界先驅的電子製造服務供應商，自1975年成立以來已邁入50週年，隨著人工智慧(AI)技術快速發展，AI伺服器、汽車電子和電信等需求持續攀升，英業達持續以創新力量推動科技進步，憑藉專業製造服務與智慧化生產驗證的流程，建構彈性接單、客製化生產的競爭優勢，預計AI伺服器主機板出貨量將於2025年下半年顯著成長。

在全球產能布局方面，英業達積極強化海外多元布局：泰國廠區涵蓋筆電與伺服器製造，墨西哥具備主機板與整機系統的全製程能力，美國則採取租賃方式啟動初期生產，並評估未來購地建廠的可能性。此次聯貸案將為英業達提供重要資金挹注，助力公司持續擴大全球營運規模、提升國際競爭力，並推動長期穩健成長。

此外，面對氣候變遷挑戰，英業達積極擬定綠色政策，涵蓋綠色產品管理、能源管理、碳資訊揭露及綠色工廠等多元面向措施，展現對氣候行動和永續發展的堅定承諾，公司亦攜手供應鏈緊密合作共同實踐ESG理念，推動整體價值的提升。

華南銀行於今年5月與工研院簽署「強化金融創新策略協助企業永續顧問服務」合作合約，攜手推動針對銀行客戶企業的減碳輔導服務，促進綠色經濟發展，而本次聯貸案條件亦結合ESG永續連結指標，透過減少溫室氣體排放、提高再生能源使用比率、廢棄物管理及公司治理評鑑等指標，鼓勵企業遵循永續發展原則，共同善盡企業社會責任，透過綠色金融的力量引領企業共創綠色永續價值。