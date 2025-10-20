快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

LINE Pay購好券交易額季增13倍 餐飲票券最受歡迎

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINEPay。LINEPay／提供
LINEPay。LINEPay／提供

行動支付龍頭 LINEPAY（7722）全台使用據點已突破65萬處，透過多元優惠帶動店家業績成長，也提供一站式行銷平台「購好券」，讓合作商店根據預算和資源自主發行商品或服務兌換券，有效觸及全台超過1,310萬名用戶。受惠暑期出遊和聚餐旺季，購好券第3季精選商店整體交易量季增超過13倍，以連鎖餐飲品牌餐點兌換券、五星飯店餐券及美容相關最受歡迎。

LINE Pay購好券提供合作商店發行兌換券並讓用戶自由選購的票券平台，針對商品或服務性質，共涵蓋餐飲美饌、購物、飲品、生活、交通、娛樂、美容及觀光旅遊等八種類別，票券折扣幅度、兌換品項及發行數量由商店自行設定和上架，透過LINE Pay購好券發行票券，店家無需申請履保信託、免進行額外的系統串接，透過LINE Pay提供的商店管理後台即時檢視票券銷售和使用情形，並進一步透過廣告行銷方案，對全台用戶進行品牌曝光和商品宣傳。

LINE Pay統計購好券的票券銷售情形，第3季銷售表現最佳的是「餐飲美饌」票券，季增幅超過七倍，「美容」產業的服務兌換券也廣受用戶好評，銷售量季增福亦達1.8倍。LINE Pay購好券也能提供交通服務票券，9月「交通」類票券交易金額月增也超過55%。

LINE LINE Pay

延伸閱讀

前女友私密照設LINE記事本公告 新北男涉違反保護令遭訴

女網友要求匯款警勸阻 中年男對警：你們年輕人不懂網路交友

可攜式退休信託帳戶 理財利器

智慧經營／LINE GO總經理林子原 數位生活圈 新移動體驗

相關新聞

國泰金控技術年會揭露生成式AI框架 GAIA 2.0宣告進入雲端優先階段

金融業最具指標性的金融科技盛會「2025國泰金控技術年會」20日盛大登場，聚焦生成式AI（GenAI）創新應用、雲原生架...

金價站上4千美元 布局黃金基金參與高金價行情

在美中貿易緊張局勢重燃、美國地區銀行警報再次響起下，金價在日前突破4,000美元大關後，上周一度連五天創歷史新高，同時間...

企業投融資新選擇 永續發展票券上線

為達成我國2050淨零排放政策，並順應國際永續浪潮，臺灣集中保管結算所與票券金融商業同業公會攜手合作推動票券市場永續發展...

凱基人壽亞資高雄專區服務中心啟動 高資產專屬商品熱銷

凱基人壽深耕高資產客戶市場，積極響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，10月初已啟動 「高雄亞資專區服務中心」，展現推動財...

金價連續九周上漲 法人提醒留心三個利空因素

地緣政治起伏不定再加上美國總統川普對關稅政策又出現TACO跡象，使金價從上周四至本周一持續震盪，尤其上周五的金價稍早一度...

華南銀行主辦英業達美金6.25億元ESG永續連結聯貸案

英業達（2356）為支持新產品AI伺服器及其他關鍵產品的發展，委任華南銀行統籌主辦美金6.25億元聯貸案，於20日順利完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。