快訊

明天是否停班課？雨量預測達標 新北市今晚6時討論

劇烈降雨仍持續！氣象署：北北宜桃估累積雨量1千毫米 晚起豪雨往東移動

風雨擋不住！陳漢典Lulu選颱風天登記「原因全說了」

凱基證券連續11年助庇護工場 展現永續行動力

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

凱基證券推動ESG理念與社會公益永續發展，員工長期響應各項愛心採購與志工活動，自104年起結合凱基慈善基金會已連續11年認購身心障礙院生親手製作的愛心烘焙品，支持庇護工場穩定營運，今年更將關懷觸角延伸至花蓮地區，協助遭受地震與風災所苦的黎明庇護工場，帶給弱勢族群實際的支持與溫暖。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基證券員工長期以定期定額認購方式，支持庇護工場產品，不僅能幫助弱勢院生增加生活技能，更提高他們的工作機會，讓身心障礙者有穩定的收入。也有同仁多年來將認購的產品，轉捐贈給育幼院、偏鄉學校與長者社區等，讓愛心加乘翻倍，擴大受惠族群。

花蓮黎明庇護工場感謝凱基證券同仁的愛心認購，協助身心障礙員工能有穩定的就業機會，特別是近年花蓮地區面臨地震與水患衝擊，區域經濟日漸蕭條困頓，凱基證券的支持不僅是美食分享，也是愛心傳遞，同時也讓身心障礙家庭無後顧之憂。桃園樂芽潤米庇護工場表示，凱基證券以實際行動支持庇護工場發展，透過定期採購不僅改善了淡季銷售量不佳的情形，同時也增加庇護員工實作的機會，將成為他們工作中持續成長的關鍵助力。

凱基證券推動社會永續理念，將持續透過捐助的凱基慈善基金會推動各項公益計畫，包括提供弱勢學童營養早餐、午餐加菜與協助突發急難的個人與家庭度過短期難關，也將推廣多元志工活動鼓勵同仁參與，期以實際行動促進企業與社會的正向循環。

凱基證 庇護工場 認購

延伸閱讀

全民權證／景碩 挑價內外15%

明年全國身心障礙運動會由新北舉辦 侯友宜與選手先暖身

凱基證券開戶活動好評延長 超商領取人氣公仔加碼送咖啡

挺喜憨兒庇護工場 台中郵局購買月餅轉贈獨老賀中秋

相關新聞

凱基人壽與統一投信推出「步步穩盈」系列投資型保單

凱基人壽推出全新「步步穩盈」系列投資型保險商品，提供三種投資帳戶選擇 （成長型/平衡型/安穩型），商品幣別涵蓋新臺幣與美...

國泰金控技術年會揭露生成式AI框架 GAIA 2.0宣告進入雲端優先階段

金融業最具指標性的金融科技盛會「2025國泰金控技術年會」20日盛大登場，聚焦生成式AI（GenAI）創新應用、雲原生架...

金價站上4千美元 布局黃金基金參與高金價行情

在美中貿易緊張局勢重燃、美國地區銀行警報再次響起下，金價在日前突破4,000美元大關後，上周一度連五天創歷史新高，同時間...

企業投融資新選擇 永續發展票券上線

為達成我國2050淨零排放政策，並順應國際永續浪潮，臺灣集中保管結算所與票券金融商業同業公會攜手合作推動票券市場永續發展...

凱基人壽亞資高雄專區服務中心啟動 高資產專屬商品熱銷

凱基人壽深耕高資產客戶市場，積極響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，10月初已啟動 「高雄亞資專區服務中心」，展現推動財...

金價連續九周上漲 法人提醒留心三個利空因素

地緣政治起伏不定再加上美國總統川普對關稅政策又出現TACO跡象，使金價從上周四至本周一持續震盪，尤其上周五的金價稍早一度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。