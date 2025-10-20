彭金隆：打造台灣為亞洲創新籌資平台 具備3大特色

快訊

中央社／ 台北20日電
台金管會主委彭金隆。（記者潘俊宏／攝影）
金管會主委彭金隆今天表示，將台灣打造成亞洲創新籌資平台，希望吸引新創與具備未來發展潛力的企業來台掛牌上市，這套制度具備股債雙主軸、證交所櫃買中心強強聯手，以及台灣具備群山加持等3大特色，可說是推動台灣成為亞資中心的重要一步。

金管會今天協同證交所與櫃檯買賣中心共同舉辦「亞洲創新籌資平台」記者會，為明天登場的亞洲創新籌資平台啟動典禮暖身。金管會主委彭金隆、證期局長張振山、證交所董事長林修銘、證交所總經理李愛玲、櫃買中心總經理陳麗卿皆親自出席。

彭金隆致詞時指出，打造金融中心具備5大要素，包含人、錢、機構、產品與政策誘因，其中壯大資本市場是重要計畫，今年7月15日行政院長卓榮泰也指示打造台灣成為亞洲那斯達克，提出亞洲創新籌資平台概念，行政院經濟發展委員會7月22日也熱烈討論此議題，認為此時是發展的最佳時機。

外界視為亞洲那斯達克計畫的亞洲創新籌資平台，彭金隆表示，亞洲創新籌資平台希望協助新創與具備未來發展潛力的企業，可以選擇來台灣掛牌上市，這套制度具備3大特色，第1，台灣此次採取「股債雙主軸」，有股票也有債券，其他籌資平台很少具備這樣的組合。

第2，計畫採取雙強聯手，由台灣證券交易所與櫃檯買賣中心聯手全力衝刺推動；第3，台灣有許多市值高、世界級的領導企業，擁有全球投資網絡，可以說台灣具備「群山加持」特色，也是台灣可以發展亞洲創新籌資平台的利基。

彭金隆指出，這次推出亞洲創新籌資平台計畫，也向全世界宣示台灣的決心，相信亞洲創新籌資平台具備這3大特色，將具有國際競爭力。

平台 證交所 櫃買中心

