嘉實預計11月下旬上櫃 今明年營運持續看增

金融資訊服務商嘉實（3158）將於21日舉行上櫃前業績發表會，市場預計將於11下旬掛牌。公司核心產品「XQ全球贏家」自推出以來，已成為國內專業投資人熟悉的重要平台，提供超過1,500項功能，展望後市，嘉實董事長徐文伯預計，今年營收將優於去年，預計明年公司將持續穩定成長。

嘉實為在台灣深耕超過25年的金融資訊服務商，長期專注於金融資訊整合、系統平台開發與專業金融數據服務。

嘉實在金融資訊流系統整合服務方面市占率高達9成，PC版下單軟體市占率超過8成，基金資訊市占率更超過9成，顯示其在國內金融機構中已建立高度黏著度。公司目前合作AP及Web券商達28家，涵蓋國內券商的90%以上，成為市場主流解決方案。憑藉高度客製化與專業技術，嘉實成功建構產業進入障礙，使金融機構客戶在選擇時轉換成本極高，進一步強化競爭優勢。

嘉實產品以程式量化交易及股市看盤軟體「XQ全球贏家」為核心，為國內第一個橫跨中、港、台、美、日、韓等六國之金融市場資訊平台。

近年來，因應人工智慧AI與量化交易關鍵技術發展，十多年前嘉實即成功開發XS策略語法，並進一步於2024年推出量化積木「No Code」量化交易平台，為證券市場打造可自動化的程式交易平台。嘉實並持續推動異業結盟合作案，除服務國內投資人，海外華人也可透過XQ全球贏家投資美股。另在手機行動App中，推出「Trading idea」的投資訊息串流平台，協助一般投資人快速取得投資情報。

在市場趨勢上，嘉實積極拓展行動端服務，與券商合作APP，其產品具備高度客製化能力，支援多市場商品並可內嵌量化交易工具，順應大型券商自建APP的潮流，仍具發展空間。嘉實亦持續優化「XQ全球贏家」，規劃導入AI驅動功能並重塑操作介面，提升使用者體驗，並鎖定專業投資人對量化交易需求的成長。

在人工智慧（AI）產業高速發展的熱潮帶動下，全球股市表現亮眼，公司營運同步受惠股市熱絡，各項金融商品資訊收入均有不錯成長，推升嘉實2024年營收創新高，達新台幣9.45億元、年增15%，並為連續20年成長，稅後純益1.93億元、年增24.5%，每股稅後盈餘（EPS）7.32元，連續第18年超過2元、連續4年賺超過半個股本。

2025年前9個月，嘉實營收為7.22億元，年增10.44%；上半年EPS達3.11元，展現強勁獲利能力。

展望未來，嘉實將持續深化程式交易平台與量化交易等兩大核心技術，以AI技術與跨境布局為發展雙引擎、在行動App上推出更多創新的服務，並計畫透過SysJust日本子公司打造國際版「XQ全球贏家」，切入全球華人美股交易市場，推出跨市場、多商品的交易平台。