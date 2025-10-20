上線不到2個月 永豐 iWish 交易筆數破萬

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行創新金融體驗，首創「永豐iWish」應用AI Agent於分行存、提、匯、轉等交易流程，至10月累積使用突破萬筆、客戶滿意度高達95%。永豐銀行表示，永豐iWish自8月底上線後，調校增設微軟（Microsoft）AOAI（Azure OpenAI）服務端點、提升端點配額及優化分配機制，同時混合雲地架構縮短「語音辨識」平均回應時間逾70%；部署輝達（NVIDIA）GPU提升算力，「圖片辨識」回應速度大增逾1.5倍，打造最佳個人化臨櫃服務。

永豐銀行指出，永豐iWish上線不到2個月，已創下單日使用量逾千筆紀錄；以台幣匯款為例，永豐iWish可為分行人員節省30%作業時間、提升服務效率。永豐iWish提供客戶以直覺式對話方式表達存款、提款、匯款及轉帳等四大類服務，並由AI Agent擬真式引導客戶回覆語音、文字及圖片等交易參考資訊，即自動完成預填表單作業，最後經櫃台服務同仁確認後即可完成交易，節省等待時間亦提升作業效率。

永豐銀行表示，永豐iWish透過創新金融服務帶動客戶體驗有感提升，邁步「翻轉金融 共創美好生活Together, a better life.」企業願景。

