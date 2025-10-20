壽險業卡位高資產商機 亞資中心高雄專區見成果

壽險業看好高資產客戶商機，積極進駐高雄專區。凱基人壽今天表示，10月初已啟動高雄亞資專區服務中心，短短半個月新契約保費已超過新台幣7000萬元；富邦人壽也透露，專區推出外幣分紅壽險與外幣利率變動型壽險，截至9月底累計受理保費約1.8億元。

金管會力拚台灣成為亞洲資產管理中心，高雄資產管理專區（高雄專區）7月啟動，目前累計17家銀行進駐高雄專區，壽險部分則已核准國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽4業者進駐高雄專區。

凱基人壽積極響應金管會亞洲資產管理中心政策，10月初已啟動高雄亞資專區服務中心，展現推動財富管理服務的決心與行動力。

凱基人壽今天發布新聞稿，推出除了壽險保障外，也可兼顧財富累積與資產傳承的亞資中心專屬商品「美鑽添壽美元利率變動型終身壽險定期給付型」，以滿足高資產客戶多元資產配置需求，並僅限高資產客戶投保，短短半個月新契約保費逾7000萬元。

目前凱基人壽已跟多家進駐專區的銀行合作，提供保費融資服務，並將進一步攜手凱基銀行，推動保費及保單融資服務，結合凱基金控於財富管理領域的全方位優勢，強化資金運用彈性。

富邦人壽進駐亞洲資產管理中心高雄專區，據點設在高雄苓雅分公司，試辦業務為財富管理及國際保險服務，並與北富銀合作推動保險融資業務，目前已有實際進件成果。專區推出外幣分紅壽險與外幣利率變動型壽險，截至9月30日，累計受理保費約1.8億元。

富邦人壽也積極拓展國際保險業務（OIU），針對境外人士提供專屬商品，目前核實保費逾400萬元，進一步強化壽險在高雄亞資專區的角色。