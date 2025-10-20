11月電子期、金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北20日電

台北股市今天上漲386.26點，收27688.63點。11月電子期收1658點，上漲34.75點，正價差6.44點；11月金融期收2240點，上漲1.8點，正價差8.33點。

11月電子期以1658點作收，上漲34.75點，成交917口。12月電子期以1657點作收，上漲33.55點，成交3口。

電子現貨以1651.56點作收，上漲30.97點；11月電子期貨與現貨相較，正價差6.44點。

11月金融期以2240點作收，上漲1.8點，成交253口。

金融現貨以2231.67點作收，下跌1.96點；11月金融期貨與現貨相較，正價差8.33點。實際收盤價以期交所公告為準。

