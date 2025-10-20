快訊

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

10萬張早鳥票不夠搶！奇美博物館埃及展今開賣 「網頁打不開」全完售

花旗任命朱家欣 為台灣企業金融業務主管

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
朱家欣出任花旗台灣銀行企業金融業務主管。（花旗銀提供）
朱家欣出任花旗台灣銀行企業金融業務主管。（花旗銀提供）

花旗20日 宣佈，任命朱家欣（Chelsea Chu）出任花旗台灣銀行企業金融業務主管。此項重要任命將借重朱家欣女士逾二十年深耕台灣市場、服務大型企業客戶的寶貴經驗，進一步強化花旗台灣在企業金融領域的領導地位。

朱家欣擁有超過26年的豐富銀行經驗，曾在花旗銀行服務長達20 年，歷任多項關鍵職務，累積市場經驗與專業口碑。其後，她加入澳盛銀行（ANZ）台灣企業客戶業務主管。她期間展現了卓越的客戶洞察力及業務拓展能力。她不僅是一位經驗豐富的銀行家，其專業聲譽和實績，將為花旗台灣在企業金融領域注入強大的動能。

花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示：「非常歡迎朱家欣女士再度加入花旗台灣團隊。她在企業金融領域的傑出成就，將是我們持續深化客戶關係、鞏固花旗台灣市場領導地位的重要推力。」

在新職位上，朱家欣將負責帶領團隊，為企業客戶提供花旗銀行全球網絡下的整合金融解決方案，協助客戶掌握跨境商機、拓展國際布局。花旗集團日本、澳洲及北亞企業金融業務主管 Kaleem Rizvi 對此任命表示：「我們對朱女士的領導能力充滿信心，相信在她的帶領下，花旗台灣的企業金融業務將持續加速成長、再創高峰。」

根據金融資訊平台 Dealogic 數據顯示，自2020年以來，花旗銀行已協助台灣企業客戶自全球資本市場籌資超過300億美元，展現其深厚的專業能力與市場影響力。花旗銀行目前在 Dealogic 投資銀行市場排名中名列前茅，持續在2024年保持領先表現。

花旗 金融業 澳盛銀行

延伸閱讀

台積、聯電 認購放閃

供應憂慮揮之不去 倫敦銅價盤旋16個月高點

花旗解析美日關稅談判 像「迷你版海湖莊園協議」

2025年卓越銀行評比／花旗銀 永續金融績優

相關新聞

漲過頭？金價有望衝5000美元 黃金王子看趨勢：階梯式很穩定

黃金價格近期不斷刷新歷史紀錄，最新已突破4200美元，黃金為何漲不停？後續還能一直漲上去嗎?《遠見》專訪素有黃金王子之稱、台銀貴金屬部經理楊天立，剖析黃金走勢。

花旗任命朱家欣 為台灣企業金融業務主管

花旗20日 宣佈，任命朱家欣（Chelsea Chu）出任花旗台灣銀行企業金融業務主管。此項重要任命將借重朱家欣女士逾二...

以客戶為核心 南山人壽、南山產物連四年躋身公平待客評核前25%

金管會日前公告「2025年公平待客原則評核結果」，南山人壽及南山產物連續四年蟬聯前25%績優企業，其中南山產物更為產險業...

成功守住客戶3,000萬 兆豐行員現身說法

為感謝第一線同仁在防制詐騙工作上的努力與貢獻，兆豐銀行特別製作防詐宣導影片，邀請多位成功阻詐、守護客戶資產安全的分行同仁...

國泰金調查 拿到1萬元…四成民眾想旅遊、三成理財投資

國泰金控最新公布「10月國民經濟信心調查」顯示，若普發10000元現金，41%的受訪者會拿去旅遊與消費，其中26%計畫國...

普發現金1萬元用途調查 僅14%民眾傾向把現金拿來儲蓄

立法院會近日三讀通過韌性特別預算案，最快11月上旬執行普發現金新台幣1萬元。國泰金10月國民經濟信心調查顯示，41%民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。