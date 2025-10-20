花旗任命朱家欣 為台灣企業金融業務主管

花旗20日 宣佈，任命朱家欣（Chelsea Chu）出任花旗台灣銀行企業金融業務主管。此項重要任命將借重朱家欣女士逾二十年深耕台灣市場、服務大型企業客戶的寶貴經驗，進一步強化花旗台灣在企業金融領域的領導地位。

朱家欣擁有超過26年的豐富銀行經驗，曾在花旗銀行服務長達20 年，歷任多項關鍵職務，累積市場經驗與專業口碑。其後，她加入澳盛銀行（ANZ）台灣企業客戶業務主管。她期間展現了卓越的客戶洞察力及業務拓展能力。她不僅是一位經驗豐富的銀行家，其專業聲譽和實績，將為花旗台灣在企業金融領域注入強大的動能。

花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示：「非常歡迎朱家欣女士再度加入花旗台灣團隊。她在企業金融領域的傑出成就，將是我們持續深化客戶關係、鞏固花旗台灣市場領導地位的重要推力。」

在新職位上，朱家欣將負責帶領團隊，為企業客戶提供花旗銀行全球網絡下的整合金融解決方案，協助客戶掌握跨境商機、拓展國際布局。花旗集團日本、澳洲及北亞企業金融業務主管 Kaleem Rizvi 對此任命表示：「我們對朱女士的領導能力充滿信心，相信在她的帶領下，花旗台灣的企業金融業務將持續加速成長、再創高峰。」

根據金融資訊平台 Dealogic 數據顯示，自2020年以來，花旗銀行已協助台灣企業客戶自全球資本市場籌資超過300億美元，展現其深厚的專業能力與市場影響力。花旗銀行目前在 Dealogic 投資銀行市場排名中名列前茅，持續在2024年保持領先表現。