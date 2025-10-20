全球人壽數位轉型 率先試辦導入「金融 Fast-ID 驗證轉接中心」

全球人壽響應金管會推動「數位身分驗證」政策，落實金融科技創新應用，10月3日獲主管機關核准試辦「金融Fast-ID驗證轉接中心」業務之業者，展現公司在數位創新與客戶體驗優化上的領先地位，及深化客戶數位身分識別安全保障、強化數位信任的積極作為。

全球人壽本次導入「金融Fast-ID」應用場景涵蓋三大服務「網路投保會員註冊」、「保戶專區線上會員註冊」及「保戶忘記密碼重設機制」，讓客戶在申辦服務時，無需繁複的身分驗證流程，即可快速、安全地完成註冊與驗證，大幅提升使用便利性與資訊安全保障。

全球人壽表示：「我們非常榮幸成為保險業率先導入『金融Fast-ID驗證轉接中心』機制的業者，這不僅是對我們數位轉型成果的肯定，更是對客戶承諾的實踐。倘日後相關法規放寬，也可將此技術擴展至其他行動服務應用場景。」全球人壽此次搶先上線，無疑為保險業數位創新立下新標竿，亦帶動金融保險產業之數位轉型進程。

「金融Fast-ID」機制是由金管會與金融行動身分識別聯盟共同推動的數位身分驗證標準化機制，旨在提升跨機構的身分驗證效率與安全性。透過驗證轉接中心的建置，民眾只需在任一參與機構完成註冊，即可於其他機構享有無縫的數位金融服務。

也就是說，消費者只要完成金融Fast-ID註冊，透過驗轉中心完成身分驗證，就可在金融行動身分識別聯盟的全球人壽及其他保險、銀行、證券等不同金融機構間取得線上金融服務，無需重複辦理核驗實體晶片金融卡等複雜註冊程序，享有輕鬆又安全的數位金融無縫體驗。

全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，致力提供客戶更好的保險服務體驗，未來也將持續導入創新數位技術，提供智慧化、個人化、有溫度的保險服務，開啟以使用者為主角、與保險專業和科技共織的數位金融旅程，攜手保戶共同邁向安心、美好的保障新未來。此次成為首家導入「金融Fast-ID驗證轉接中心」的保險業者，不僅是對自身專業與信任的肯定，更象徵臺灣邁向安全、便捷的數位金融新時代。