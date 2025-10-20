AI CUP 2025玉山人工智慧公開挑戰賽 最高獎金12萬元

玉山銀行為深化產學合作及培育未來人才，連續三年與教育部攜手舉辦「AI CUP 2025玉山人工智慧公開挑戰賽」。本屆以「AI偵探出任務，精準揪出警示帳戶」為主題，聚焦全民關注的防詐議題，廣邀各路好手運用AI技術與實務資料，監控異常金流及追蹤犯罪意圖，最高獎金高達12萬元。

打擊詐騙已成社會共同課題，教育部表示：「如何利用AI技術在金融交易數據中提早偵測可疑跡象，對於保護民眾財產安全具有重大意義。」而本賽事的一大亮點，即是參賽者可運用玉山銀行提供的識別化實務資料，資料集不僅經過嚴格資安處理，更涵蓋金流交易模式與潛在的詐欺行為，是學界與社會大眾難以取得的寶貴資源。本系列AI CUP賽事強調透過競賽連結產業與學界，讓參賽者挑戰實務數據、跨領域合作，並將解方應用於真實場景。教育部強調，期待這項比賽不只是技術交流，更能激發新世代在社會責任與科技應用間找到平衡，攜手打造安全的金融環境。

本屆賽事分為初賽與複賽兩階段。初賽於線上進行，參賽者需運用主辦方提供的金流資料集，訓練出能有效預測警示帳戶的模型。初賽成果將成為晉級複賽的基礎，學生組與社會人士組各取前六名晉級複賽，獲取資格的12支隊伍將於線下實體進行複賽，在主辦單位提供的雲端運算資源下，使用更豐富的資料集進行挑戰，進一步考驗技術實力。

玉山銀行自2018年起每年定期舉辦挑戰賽，至今已邁入第11屆，並吸引超過7,200支隊伍、逾萬名頂尖好手共襄盛舉，是深具影響力的AI交流場域。比賽報名即日起至11月5日止，實體複賽預計於12月13日在國立臺灣師範大學舉行，並現場公布最終競賽名次。詳細競賽辦法及資訊，可上T-brain AI實戰吧或玉山招財納福喵喵粉絲團查詢。