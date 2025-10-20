全球人壽獲准試辦金融Fast-ID驗證 揭3應用面向

金管會推動金融Fast-ID驗證轉接中心已在9月25日試辦上線，全球人壽今天表示，響應政策，已獲准試辦金融Fast-ID，應用在網路投保會員註冊、保戶專區線上會員註冊及保戶忘記密碼重設機制等3大服務，有望減少繁複的身分驗證流程，提升使用便利性。

金管會表示，這次先導機構共14家，金融Fast-ID驗證轉接中心已在9月25日上線提供服務，第一階段包含一銀、華南銀、兆豐銀、台企銀、元大銀、玉山銀及中信銀等7家金融機構參與介接，後續壽險、證券業者也將加入。

全球人壽今天發布新聞稿，這次導入金融Fast-ID應用場景涵蓋3大服務，包含網路投保會員註冊、保戶專區線上會員註冊及保戶忘記密碼重設機制，讓客戶申辦服務時，無需繁複的身分驗證流程，就可快速、安全地完成註冊與驗證，大幅提升使用便利性與資訊安全保障。

全球人壽表示，很高興成為保險業率先導入金融Fast-ID驗證轉接中心機制的業者，如果日後放寬法規，也可將此技術擴展到其他行動服務應用場景。

金融Fast-ID機制是由金管會與金融行動身分識別聯盟共同推動的數位身分驗證標準化機制，目的在提升跨機構的身分驗證效率與安全性。透過驗證轉接中心的建置，民眾只須在任一參與機構完成註冊，就可在其他機構享有無縫的數位金融服務。

也就是說，消費者只要完成金融Fast-ID註冊，透過驗轉中心完成身分驗證，就可在金融行動身分識別聯盟的全球人壽及其他保險、銀行、證券等不同金融機構間取得線上金融服務，無須重複辦理核驗實體晶片金融卡等複雜註冊程序。