快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

全球人壽獲准試辦金融Fast-ID驗證 揭3應用面向

中央社／ 台北20日電

金管會推動金融Fast-ID驗證轉接中心已在9月25日試辦上線，全球人壽今天表示，響應政策，已獲准試辦金融Fast-ID，應用在網路投保會員註冊、保戶專區線上會員註冊及保戶忘記密碼重設機制等3大服務，有望減少繁複的身分驗證流程，提升使用便利性。

金管會表示，這次先導機構共14家，金融Fast-ID驗證轉接中心已在9月25日上線提供服務，第一階段包含一銀、華南銀、兆豐銀、台企銀、元大銀、玉山銀及中信銀等7家金融機構參與介接，後續壽險、證券業者也將加入。

全球人壽今天發布新聞稿，這次導入金融Fast-ID應用場景涵蓋3大服務，包含網路投保會員註冊、保戶專區線上會員註冊及保戶忘記密碼重設機制，讓客戶申辦服務時，無需繁複的身分驗證流程，就可快速、安全地完成註冊與驗證，大幅提升使用便利性與資訊安全保障。

全球人壽表示，很高興成為保險業率先導入金融Fast-ID驗證轉接中心機制的業者，如果日後放寬法規，也可將此技術擴展到其他行動服務應用場景。

金融Fast-ID機制是由金管會與金融行動身分識別聯盟共同推動的數位身分驗證標準化機制，目的在提升跨機構的身分驗證效率與安全性。透過驗證轉接中心的建置，民眾只須在任一參與機構完成註冊，就可在其他機構享有無縫的數位金融服務。

也就是說，消費者只要完成金融Fast-ID註冊，透過驗轉中心完成身分驗證，就可在金融行動身分識別聯盟的全球人壽及其他保險、銀行、證券等不同金融機構間取得線上金融服務，無須重複辦理核驗實體晶片金融卡等複雜註冊程序。

延伸閱讀

外幣存款單月暴增4,729億 法人貨款湧入、AI 出口暢旺是主因

開戶、選股、交易一鍵搞定！華南永昌證券打造全民理財新生活

中國信託證文心分公司教戰投資

外幣存款8月為何爆增近5000億元？ AI出口熱正改變資金流向

相關新聞

以客戶為核心 南山人壽、南山產物連四年躋身公平待客評核前25%

金管會日前公告「2025年公平待客原則評核結果」，南山人壽及南山產物連續四年蟬聯前25%績優企業，其中南山產物更為產險業...

成功守住客戶3,000萬 兆豐行員現身說法

為感謝第一線同仁在防制詐騙工作上的努力與貢獻，兆豐銀行特別製作防詐宣導影片，邀請多位成功阻詐、守護客戶資產安全的分行同仁...

國泰金調查 拿到1萬元…四成民眾想旅遊、三成理財投資

國泰金控最新公布「10月國民經濟信心調查」顯示，若普發10000元現金，41%的受訪者會拿去旅遊與消費，其中26%計畫國...

普發現金1萬元用途調查 僅14%民眾傾向把現金拿來儲蓄

立法院會近日三讀通過韌性特別預算案，最快11月上旬執行普發現金新台幣1萬元。國泰金10月國民經濟信心調查顯示，41%民眾...

普發現金怎麼用？ 國泰金調查：41%旅遊購物、32%投資

國泰金控20日公布2025年10月國民經濟信心調查結果。隨著美國聯準會（Fed）降息落地，主要央行寬鬆預期升溫，帶動全球...

10月國民經濟信心調查：景氣展望樂觀指數持續轉佳

國泰金控發布2025年10月國民經濟信心調查結果，景氣展望樂觀指數持續轉佳，大額消費意願同步上揚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。