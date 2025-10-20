漲過頭？金價有望衝5000美元 黃金王子看趨勢：階梯式很穩定

黃金價格近期不斷刷新歷史紀錄，最新已突破4200美元，黃金為何漲不停？後續還能一直漲上去嗎？《遠見》專訪素有黃金王子之稱、台銀貴金屬部經理楊天立，剖析黃金走勢。

黃金價格近期漲勢兇猛，不斷刷新歷史紀錄，最新已突破4200美元，黃金為何漲不停？後市如何看待？

素有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部經理楊天立表示，今年以來金價已經上漲超過50％，自8月底以來，短線漲幅更是驚人，「很多人會說，黃金是不是漲得太過頭了？短線真的是漲太凶，但是從趨勢來看，其實並沒有太大的問題。金價這波上漲，從形態上來講是蠻穩定的，觀察線型，其實是呈現階梯式的上漲。」

黃金王子：金價突破4000美元之後，就噴出了！

楊天立分析，從形態來看，從8月底到9月初開始發動這段，金價從3300多美元到3600多美元，這一段是一口氣直接衝上來的，但是之後就走類似階梯式上漲。也就是每漲一段、就橫向盤整，並沒有明顯的拉回修正，從9月中到10月初大概都是這樣階梯式上漲，基本上比較安全。

一直到突破4000美元之後，速度就有一點噴出了，同時量也是明顯的增加，從形態、量價等指標，以及國際投資者的行為，已經開始出現「搶買」或者是「擔心買不到」，也就是現在很流行的「FOMO（害怕錯過）」。

楊天立提醒，這種噴出形態，就要比較擔心，短線上有沒有可能產生修正。所謂的修正是說，它可能不像之前階梯式的走法，每漲一小段就橫向整理，而是可能在某個價位回檔。現在市場已經把目標價不斷提高，短線目標價從原本的4000─4200美元拉高到4300─4500美元，而4000─4200美元剛好是噴出的這一段，量也出來，因此當市場把短線目標價拉高到4300─4500美元，也許在這個價位會產生一次修正。

金價修正時刻來了？支撐在「這價位」

他認為，修正也不會太可怕，大概就是把噴出的這一段修正掉，如此來看支撐大約會落在4000美元上下，如果低一點可能3900美元。不過市場目前看起來是非常有信心與樂觀，認為可能不需要拉回修正，階梯式橫向整理就結束了。

至於要拉回多深，或者是階梯式橫向整理，目前不容易預測，拉回修正的話，以價位來看，大約200至300美元已經滿足。楊天立也提醒投資人，「如果目前進場的目的只是為了搶短，短線可能會面臨到行情修正的風險。」

但是如果從長線的角度來說，也就是從趨勢的角度來說，從現在看到明年，已經不是4000到4500美元，外資最近都紛紛上調目標價，拉到5000甚至於6000美元。

「因此趨勢上仍是多頭，只是短線的風險真的升高許多，這是不可諱言的，投資人若在這個時候進來，首先要有心理準備。」

金價支撐短期看聯準會

楊天立分析金價支撐因素。首先，從基本面來看，短中期的支撐大多很明朗，第一個就是美國降息，美元可能走弱，這是短期最直接的市場支撐因素。

再接下來比較趨勢性的因素，第一個當然就是對於通貨膨脹跟經濟的擔憂，很多經濟學家也都開始提醒通膨的問題，因此對於通貨膨脹跟經濟的擔憂，都讓資金往黃金避險，對金價有一定支撐。

「所以為什麼從現在到明年，所有機構的分析報告幾乎都是看好金價。因為在風險愈來愈高的時候，黃金就是一個避險的選擇。」

黃金長期漲勢靠「這些人」撐盤

而大家都知道，最大的黃金買盤是全球各主要央行。楊天立解釋，「其實這些央行做的事情很簡單，那就是再平衡，也就是重新平衡它的資產。」首先，美元跟美債一定是會稍微調降，而美債與美元的市場又如此之大。就像債券天王達里歐（Ray Dalio）說的，美債市場只要1％的資金跑來黃金，黃金市場就洪水氾濫了。

楊天立觀察，金價有撐，從某個角度來講，的確可能來自於短線炒作，「但是剛剛講到央行、機構投資人、全球高資產客戶的資產再平衡，那些都不是短線操作，而是一個長期的資產重新安排。因此黃金長線趨勢仍然是往上走的。」

