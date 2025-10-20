以客戶為核心 南山人壽、南山產物連四年躋身公平待客評核前25%

金管會日前公告「2025年公平待客原則評核結果」，南山人壽及南山產物連續四年蟬聯前25%績優企業，其中南山產物更為產險業唯一連四年入列者，展現在金融消費者保護領域的持續深耕與卓越成果，體現南山人壽及南山產物以客戶為核心的經營理念，落實從客戶角度思考的企業文化，在業界建立難以取代的標竿地位。

多年來，南山人壽透過制度化機制落實公平待客精神，由董事長與獨立董事組成「公平待客推展委員會」，每季召開會議，檢視並督導各項政策與策略的落實情形。去年董事更親自出席「新住民議題董事座談會」，並於《公平待客快訊》分享國際發展趨勢，展現公司對多元族群的高度重視。

在公司治理層面，南山人壽將公平待客原則納入三道防線，由法令遵循單位每季發布宣導，提醒業務員遵守規範，避免不當招攬，並確保契約內容符合法令與公平原則；風險管理單位以公平待客風險指標進行定期監控與評估，預防潛在風險；內部稽核單位則將公平待客列為年度稽核重點，持續追蹤與檢視落實情形。透過完整的治理架構，使公平待客原則不再只是口號，而是可檢核、可優化與可持續落實的具體承諾。

在具體的公平待客服務推動上，南山人壽聚焦於「金融防詐」、「保險FUN心買」、「失智友善」以及「新住民共融」四大核心議題，各議題亮點成績如下：

一、金融防詐：113年由總經理親自領軍成立跨部門的「反詐行動小組」，推動完整防詐藍圖，推出短碼簡訊「68800」及Whoscall代表號，讓客戶能輕易辨識通知來源；第一線客服人員透過專業訓練及情境判斷，結合「黃金眼AI防詐模型」與前線客服專業判斷，在113年成功阻詐近新台幣400萬元，成果斐然。

二、保險FUN心買：推動保險資訊透明化，協助保戶有效理解契約內容，如製作「要保書填寫說明影片」等，並預計於114年底前全面優化新版信函，讓保戶「一看就懂」，有效降低資訊不對稱風險。

三、失智友善：針對高齡化社會挑戰，南山人壽從多年前就開始推動多項「失智友善」措施，為65歲以上保戶提供「防走失緊急聯絡卡」，同時，訓練逾2.8萬名內外勤同仁成為「失智友善天使」，打造更貼心的高齡照護金融環境。

四、新住民共融：導入越南語、印尼語、泰語、緬甸語、菲律賓語及英語等六國語言翻譯服務，並於加保與受益人變更申請書提供多國語言對照範本，協助新住民能輕鬆跨越語言障礙，享有更平等的金融服務。

同時，南山人壽積極拓展無障礙金融服務，首創「QR Code語音說明」與點字書，協助視障客戶理解契約條款，並與台灣手語翻譯協會合作，提供手語預約與櫃檯筆談服務，進一步強化聽障客戶的溝通渠道。客服同仁接受手語培訓，並與愛盲基金會共同舉辦「視障友善工作坊」，以實際體驗深化員工對無障礙服務的理解與同理。

秉持「比客戶更早一步」的精神，南山人壽於重大事故或天災發生時，主動啟動理賠服務，提供慰問金、住院關懷預付保險金及緩繳續期保費等措施，協助客戶即時獲得支援，展現企業溫度與關懷。

南山產物從防詐機制、數位客服、商品創新到弱勢關懷，全面落實公平待客原則。為守護民眾資產安全，南山產物率先啟用「68899」專屬防詐簡碼，打造更安全的金融服務環境。在服務升級面，持續深化數位轉型，導入智能客服系統「金好問」，讓業務員與客服人員迅速回覆客戶需求，提升作業效率與專業度，更貼近客戶需求，展現數位化的服務品質。

在實踐金融友善作為上，結合保險核心職能，去年率先推出「社會福利團體與機構專業責任保險」，為國內首張專為社福團體量身打造的專業責任保險商品，提供涵蓋專業責任、抗辯費用及志工服務的完整保障，協助社福團體轉嫁經營風險並安定照護人力，呼應政府社會福利政策，發揮產險業輔助社會安定與推動共好的核心價值。此外，全台首張產險微型保單「微型火災不便費用保險」，截至今年8月底已與九個縣市合作，保障對象達20萬名低收與中低收入戶，南山產物更建立「快速理賠機制」，於災後即時啟動簡化流程，讓受災戶能在最短時間內獲得援助，發揮保險業促進社會安定與共好的功能。

南山人壽、南山產物連續四年榮登公平待客評核前25%，這項榮耀不僅是對過往努力的肯定，更是全體同仁持續實踐「以客為尊」理念的堅定承諾。展望未來，南山人壽、南山產物將持續深化公平待客文化，結合制度監管、數位科技與人性化關懷，打造更公平、更友善且更值得信賴的金融環境，成為客戶長期信賴的保險夥伴。