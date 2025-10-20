兆豐銀行今年前三季阻詐逾3億元 攔阻詐騙案件達258件

兆豐銀行持續強化防詐機制，展現守護民眾財產安全的堅定決心，114年截至前三季，全行成功攔阻詐騙案件達258件，阻詐金額超過新臺幣3億元。兆豐銀行董瑞斌董事長表示，每位行員都是反詐生態圈的重要守門員，提高行員的防詐意識跟警覺性，才能從源頭防堵詐騙案件的發生，讓第一線服務人員能成為守護民眾財產的堅強後盾，是兆豐銀行持續努力的目標。

董瑞斌特別嘉許同仁的細心關懷，分行同仁為進一步了解客戶大額匯款需求，主動邀請年長客戶共進午餐，藉由輕鬆對談與柔性勸導卸下客戶心防，成功為客戶守住新台幣500萬元，兆豐銀行同仁的高度警覺與積極、專業的應對，展現金融業防詐的第一線警覺與溫度。

銀行指出，行員必須要以同理心替客戶分析疑點，才能有效保護客戶資產安全。今年6月一名婦人欲將其兒子帳戶內新臺幣900萬元匯款至其他銀行用於增資認股，兆豐同仁受理時即主動關懷，發現婦人對於收款方及交易安全性並不清楚，銀行行員除詳細分析交易疑點外，也建議婦人通報警方協助釐清，最終成功避免可能的財產損失，銀行透過與警方密切合作，參酌警方提供的詐騙樣態，也是能否攔阻詐騙的關鍵。

兆豐銀行持續推動多項創新機制，建構更全面的防詐網絡，包括全台營業據點已全面導入 Whoscall 認證商家號碼，協助民眾辨識官方來電來源，降低接聽詐騙電話的風險，更推出「T+2 延後交易猶豫期」服務，讓客戶在完成交易前有更多時間思考與查證。

此外，兆豐銀行也在部分 ATM 導入 AI 臉部遮蔽辨識技術，凡使用ATM時出現配戴口罩、安全帽遮住臉部五官或使用手機通話等可疑行為，即會主動發出警示音，即時阻斷可能的詐騙行為，共同守護民眾辛苦積累的資產。

兆豐銀行表示，為強化員工識詐能力，提升整體防詐應變速度與精準度，也將「防詐」納入企業永續與風險管理策略的一環，由總經理及各事業單位主管親自督導相關教育訓練，定期召開跨部門會議，檢視防詐機制執行成效，確保各項措施能與時俱進、精準落地，將持續結合科技與人力資源與政府機關、執法單位密切合作，打造更安全的金融服務環境，將詐騙防堵於源頭，提供更安全可靠的金融服務環境。