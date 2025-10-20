國泰金調查 拿到1萬元…四成民眾想旅遊、三成理財投資

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰金控國民經濟信心調查顯示，拿到普發1萬元，四成民眾想旅遊，三成理財投資。圖／國泰金控提供
國泰金控最新公布「10月國民經濟信心調查」顯示，若普發10000元現金，41%的受訪者會拿去旅遊與消費，其中26%計畫國內旅遊、15%則想出國走走；另有32%的民眾選擇投資理財（如股票、基金或外幣），14%表示會先存起來或留作現金備用。顯示民眾對經濟信心逐漸回穩，在「犒賞自己」與「讓錢動起來」之間，正形成雙軌心態。

調查結果也顯示，景氣展望樂觀指數持續回升至 -14.5，為近半年高點，民眾對未來半年經濟前景的悲觀情緒緩解。大額消費意願與買房意願指數亦同步上揚，反映信心正逐步回溫。

在資本市場方面，民眾對台股樂觀指數上升至24.8，為近半年高點，對投資風險的容忍度亦提升至17.2。這代表投資人情緒轉強，加上 AI、科技與半導體等族群帶動市場話題，資金回流股市的意願正在上升。

不過，調查也顯示通膨感受仍高達84%的民眾預期未來物價將續漲，顯示民眾雖看好景氣與股市，但對生活成本的警覺未減。

67%的民眾認為2025年台灣經濟成長率可望達 3%以上，整體平均預期值為3.42%，相較主計總處4.45%略為保守；而對通膨的看法也同樣相對謹慎，約60%的民眾預期明年通膨率仍會高於2%，主計總處估今年通膨為1.76%。

